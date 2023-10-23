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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

 

600 جنيه في يوم| تطور عاجل في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

يهتم الآلاف يوميا بالتعرف على سعر الذهب اليوم، خاصة المتابعين لسوق المعدن الأصفر في مصر، بالتزامن مع تذبذب الأسعار خلال الأيام الماضية، محليا وعلى مستوى العالم.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين

ثبت البنك المركزي في اجتماعه الأخيرة، أسعار الفائدة الأساسية للمرة الرابعة خلال عام 2023 ، وأبقي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

 

تحذير من ظاهرة جوية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

 

يبحث الكثير عن حالة الطقس ونشرة الأرصاد الجوية للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، والظواهر الجوية على البلاد بالتزامن مع فصل الخريف.

 

دليلك في الطوارئ.. رقم شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يهتم الكثيرون بالبحث عن أرقام الطوارئ من أجل الاحتفاظ بها والاستعانة بها في أوقات الأزمات وحال التعرض للمواقف الصعبة سواء في المنزل أو بالخارج ، فهي تعتبر أهم ما يحتاجه الشخص حالة حدوث الطوارئ على الطرق أو في أي مكان.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23-10-2023 في القاهرة والمحافظات

تعتبر مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، أهم ما يبحث عنه الكثير يوميا خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بالتزامن مع تغيير توقيتات أذان الفجر باستمرار والتوقيتات الأخرى نتيجة قصر النهار تدريجيا، مع طول الليل مع بداية الخريف.

 

ثبات الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين

نشر موقع صدى البلد ، أسعار الحديد والأسمنت اليوم، الاثنين 23 أكتوبر 2023، وشهدت أسعار الحديد منذ بداية الشهر الجاري انخفاضا كبيرا بقيمة 8 ألف جنيه ليسجل متوسط سعر طن الحديد 37 ألف جنيه بدلا 45 ألف جنيه ديسمبر الماضي .

نزول 20 جنيها كاملة|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد دخول أعلاف بـ4 مليارات دولار

يبحث الكثير عن أسعار الدواجن والبيض ، بعدما شهدت الأسعار مستويات غير مسبوقة الأيام الماضية، وأسهمت مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية، في تراجع الأسعار بقوة ليبدأ سعر الكيلو اليوم من 65 جنيها في المزرعة بعد 76 و 77 جنيها قبل أيام.

اسعار نشرة الخدمات مواقيت الصلاة تطور عاجل سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه في يوم| تطور عاجل في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

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