أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

يهتم الآلاف يوميا بالتعرف على سعر الذهب اليوم، خاصة المتابعين لسوق المعدن الأصفر في مصر، بالتزامن مع تذبذب الأسعار خلال الأيام الماضية، محليا وعلى مستوى العالم.

ثبت البنك المركزي في اجتماعه الأخيرة، أسعار الفائدة الأساسية للمرة الرابعة خلال عام 2023 ، وأبقي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

يبحث الكثير عن حالة الطقس ونشرة الأرصاد الجوية للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، والظواهر الجوية على البلاد بالتزامن مع فصل الخريف.

يهتم الكثيرون بالبحث عن أرقام الطوارئ من أجل الاحتفاظ بها والاستعانة بها في أوقات الأزمات وحال التعرض للمواقف الصعبة سواء في المنزل أو بالخارج ، فهي تعتبر أهم ما يحتاجه الشخص حالة حدوث الطوارئ على الطرق أو في أي مكان.

تعتبر مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، أهم ما يبحث عنه الكثير يوميا خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بالتزامن مع تغيير توقيتات أذان الفجر باستمرار والتوقيتات الأخرى نتيجة قصر النهار تدريجيا، مع طول الليل مع بداية الخريف.

نشر موقع صدى البلد ، أسعار الحديد والأسمنت اليوم، الاثنين 23 أكتوبر 2023، وشهدت أسعار الحديد منذ بداية الشهر الجاري انخفاضا كبيرا بقيمة 8 ألف جنيه ليسجل متوسط سعر طن الحديد 37 ألف جنيه بدلا 45 ألف جنيه ديسمبر الماضي .

يبحث الكثير عن أسعار الدواجن والبيض ، بعدما شهدت الأسعار مستويات غير مسبوقة الأيام الماضية، وأسهمت مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية، في تراجع الأسعار بقوة ليبدأ سعر الكيلو اليوم من 65 جنيها في المزرعة بعد 76 و 77 جنيها قبل أيام.