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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير من ظاهرة جوية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الأرصاد
الأرصاد

يبحث الكثير عن حالة الطقس ونشرة الأرصاد الجوية للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، والظواهر الجوية على البلاد بالتزامن مع فصل الخريف.

 

حالة الطقس اليوم في القاهرة

وبحسب نشرة الأرصاد الجوية، يسود اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء.

 

ويكون الطقس بحسب نشرة الأرصاد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

الأرصاد 

إعصار تيج 

وقالت هيئة الأرصاد إن إعصار تيج  جنوب بحر العرب ويصنف من الفئة الثانية حيث يصاحبه سرعات رياح، تتجاوز  ١٦٥ كم /س ومع تقدم الوقت متوقع أن تزيد سرعات الرياح ليصبح من الفئة الثالثة وقد يتطور ليصل إلى الفئة الرابعة، واعتبارا من اليوم  الإثنين متوقع أن يضرب أجزاء من سواحل سلطنة عمان واليمن، مصحوبا بسقوط أمطار غزيرة تؤدى إلى حدوث فيضانات وارتفاع الأمواج  ونشاط كبير فى سرعة الرياح.

إعصار تيج 

وزفت الأرصاد بشرى سارة قائلة:" تحدث الأعاصير فى المحيطات وغير وارد أن تحدث مثل هذه الأعاصير فى البحار مثل البحر المتوسط او البحر الأحمر ، و مصر لن تتأثر بإعصار تيج  فالأجواء مستقرة على جمهورية مصر العربية خلال هذا الأسبوع".

تحذير من ظاهرة جوية 

وكشف بيان الأرصاد ، عن الظواهر الجوية والتي تشمل شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، إذ حذر الخبراء قائدي المركبات من القيادة بسرعة والحذر حال تدني مستوى الرؤية.

شبورة مائية

وكشف بيان الأرصاد حالة البحر المتوسط ، والتي تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  

العظمى الصغرى
القاهرة 30 21
العاصمة الإدارية 30 21
6 أكتوبر 31 20
بنهــــا 30 21
دمنهور 29 20
وادي النطرون 31 20
كفر الشيخ 29 20
المنصورة 30 20
الزقازيق 31 21
شبين الكوم 30 21
طنطا 29 20
دمياط 29 21
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 31 21
السويس 30 21
العريش 29 20
رفح 28 20
رأس سدر 31 21
نخل 28 13
كاترين 27 11
الطور 29 20
طابا 29 21
شرم الشيخ 32 24
الإسكندرية 28 20
العلمين الجديدة 29 19
مطروح 26 18
السلوم 28 16
سيوة 31 16
رأس غارب 32 21
الغردقة 33 22
سفاجا 33 22
مرسى علم 33 22
شلاتين 34 24
حلايب 31 24
أبو رماد 32 23
رأس حدربة 32 24
الفيوم 31 20
بني سويف 31 19
المنيا 31 14
أسيوط 32 17
سوهاج 33 18
قنا 35 20
الأقصر 36 19
أسوان 37 21
الوادي الجديد 34 20
أبوسمبل 35 21
 

 

الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم القاهرة شبورة مائية

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