"الأرصاد": إعصار "تيج" لن يؤثر في مصر.. والطقس مستقر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل إعصار "تيج" الذي ضرب منطقة بحر العرب، ومدى تأثر مصر به.

حقيقة تأثر مصر

وأضافت "غانم"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إن مصر بعيدة تماما عن أي تأثير للإعصار "تيج"، إذ إن التوزيعات الضغطية المؤثرة على مصر مختلفة تماما، وعلى مدار الأسبوع الجاري هناك استقرار تام في الأحوال الجوية.

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وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ـ أن الطبيعة الجغرافية لمصر لا تسمح بتكون الأعاصير من الفئات المختلفة، حيث تتكون الأعاصير على المسطحات المائية الواسعة مثل المحيطات.

وتابعت أن إعصار "تيج" يضرب في بعض المناطق الموجودة في غرب بحر العرب تحديدا في المحيط الهندي، ودرجة الإعصار وصلت للفئة الثالثة ومتوقع أن تصل للفئة الرابعة ومن ثم سرعات الرياح تتجاوز 175 ألف متر على الساعة وهي مرتفعة للغاية.

الأمطار الغزيرة

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن المناطق المذكورة في مثل هذا الوقت من العام معتادة على تكون الأعاصير المدارية والمنخفضات الجوية المتعمقة ويؤثر في مناطق في سلطنة عمان واليمن وبعض المناطق في جنوب السعودية تتأثر بسقوط الأمطار الغزيرة وارتفاع الأمواج التي تتجاوز 6 و7 أمتار وسرعات الرياح العالية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بحسب الأرصاد :

العظمى الصغرى

القاهرة 30 21

العاصمة الإدارية 30 21

6 أكتوبر 31 20

بنهــــا 30 21

دمنهور 29 20

وادي النطرون 31 20

كفر الشيخ 29 20

المنصورة 30 20

الزقازيق 31 21

شبين الكوم 30 21

طنطا 29 20

دمياط 29 21

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 31 21

السويس 30 21

العريش 29 20

رفح 28 20

رأس سدر 31 21

نخل 28 13

كاترين 27 11

الطور 29 20

طابا 29 21

شرم الشيخ 32 24

الإسكندرية 28 20

العلمين الجديدة 29 19

مطروح 26 18

السلوم 28 16

سيوة 31 16

رأس غارب 32 21

الغردقة 33 22

سفاجا 33 22

مرسى علم 33 22

شلاتين 34 24

حلايب 31 24

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 32 24

الفيوم 31 20

بني سويف 31 19

المنيا 31 14

أسيوط 32 17

سوهاج 33 18

قنا 35 20

الأقصر 36 19

أسوان 37 21

الوادي الجديد 34 20

أبوسمبل 35 21

