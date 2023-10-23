عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: إعصار تيج لن يؤثر في مصر.. والطقس مستقر

اعصار
اعصار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل إعصار "تيج" الذي ضرب منطقة بحر العرب، ومدى تأثر مصر به.

حقيقة تأثر مصر 

وأضافت "غانم"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إن مصر بعيدة تماما عن أي تأثير للإعصار "تيج"، إذ إن التوزيعات الضغطية المؤثرة على مصر مختلفة تماما، وعلى مدار الأسبوع الجاري هناك استقرار تام في الأحوال الجوية.

موضوعات متعلقة:

«الشتا لسه مجاش واحذروا هذا الأمر»| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

الأحوال الجوية مستقرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

طقس السبت .. الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية

تحذير من ظاهرة جوية والأمطار تصل هذه المحافظات|الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

انخفاض بدرجات الحرارة| الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس اليوم الجمعة.. تفاصيل

طقس بارد ليلا.. الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع القادم| فيديو

وأوضحت  عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ـ أن الطبيعة الجغرافية لمصر لا تسمح بتكون الأعاصير من الفئات المختلفة، حيث تتكون الأعاصير على المسطحات المائية الواسعة مثل المحيطات.  

وتابعت أن إعصار "تيج" يضرب في بعض المناطق الموجودة في غرب بحر العرب تحديدا في المحيط الهندي، ودرجة الإعصار وصلت للفئة الثالثة ومتوقع أن تصل للفئة الرابعة ومن ثم سرعات الرياح تتجاوز 175 ألف متر على الساعة وهي مرتفعة للغاية.

الأمطار الغزيرة

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن المناطق المذكورة في مثل هذا الوقت من العام معتادة على تكون الأعاصير المدارية والمنخفضات الجوية المتعمقة ويؤثر في مناطق في سلطنة عمان واليمن وبعض المناطق في جنوب السعودية تتأثر بسقوط الأمطار الغزيرة وارتفاع الأمواج التي تتجاوز 6 و7 أمتار وسرعات الرياح العالية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بحسب الأرصاد :

العظمى الصغرى
القاهرة 30 21
العاصمة الإدارية 30 21
6 أكتوبر 31 20
بنهــــا 30 21
دمنهور 29 20
وادي النطرون 31 20
كفر الشيخ 29 20
المنصورة 30 20
الزقازيق 31 21
شبين الكوم 30 21
طنطا 29 20
دمياط 29 21
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 31 21
السويس 30 21
العريش 29 20
رفح 28 20
رأس سدر 31 21
نخل 28 13
كاترين 27 11
الطور 29 20
طابا 29 21
شرم الشيخ 32 24
الإسكندرية 28 20
العلمين الجديدة 29 19
مطروح 26 18
السلوم 28 16
سيوة 31 16
رأس غارب 32 21
الغردقة 33 22
سفاجا 33 22
مرسى علم 33 22
شلاتين 34 24
حلايب 31 24
أبو رماد 32 23
رأس حدربة 32 24
الفيوم 31 20
بني سويف 31 19
المنيا 31 14
أسيوط 32 17
سوهاج 33 18
قنا 35 20
الأقصر 36 19
أسوان 37 21
الوادي الجديد 34 20
أبوسمبل 35 21
 

 

الأرصاد إعصار تيج الأمطار الغزيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر ستظل كابوس لن تستيقظوا منه .. أنغام تتلقى رسالة تهديد على هاتفها من قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفاة إعلامية شهيرة بعد تعرضها لحادث سير أليم

حالة وفاة| لماذا غادر أمير قطر قمة القاهرة للسلام ؟.. ورئيس تحرير الشرق القطرية يرد على الإخوان

زيادة 680 جنيها.. ارتفاع جديد في سعر الذهب بمصر

عاجل.. جيش الاحتلال يعرب عن أسفه لقصفه موقعا مصريا قرب الحدود بالخطأ

شظايا قذيفة إسرائيلية بالخطأ| ماذا حدث على الحدود المصرية؟.. والمتحدث العسكري يكشف التفاصيل

إثارة في الأهلي| قصة "خناقة" مروان عطية.. و"تمرد" نجم الأحمر.. و"ورطة" كولر أمام سيمبا

صوروا نفسكو فيديو| الكشف عن شبكة "فخ المراهقات" الدولية.. وهذه كواليس استدراجهن وابتزازهن

موضوعات متعلقة

"الأرصاد": إعصار "تيج" لن يؤثر في مصر.. والطقس مستقر

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

طقس السبت .. الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية

انخفاض بدرجات الحرارة| الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس اليوم الجمعة.. تفاصيل

تحذير من ظاهرة جوية والأمطار تصل هذه المحافظات|الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 30

طقس بارد ليلا.. الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع القادم| فيديو

ترشيحاتنا

هل يتم وقف إطلاق النار للإفراج عن الرهائن في غزة؟.. الاحتلال يجيب

استُشهدت وهي حاضنة بنتها.. حمادة هلال يعلن وفاة قريبة زوجته بـ غزة

محو التراث الفلسطيني.. مناطق آثرية تحت نيران القصف الاسرائيلي

الهلال الأحمر: 15 شاحنة مساعدات ستدخل غزة من معبر رفح بعد قليل

دعاء لفلسطين قصير جدا | اللهم اجعلها ملاذا آمنا لأهلها.. و15 كلمة لا ترد

بكاميرا 50 ميجابكسل ومعالج قوي .. أحدث موبايل من Honor بسعر اقتصادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها بقع بيضاء على اللسان.. أعراض نقص الحديدعند الحامل

ماذا تفعل  عشبة الريحان للجسم ؟

وجهت رسالة بالعبري لمواطني دولة الاحتلال.. سر سخرية الصحف الإسرائيلية من بسمة وهبة

طريقة عمل الكوسه بالبشاميل.. المقادير والخطوات

فيديو

الكنز الملعون.. حكاية العثور على 3 جثـ.امين بصحراء الواحات البحرية

لماذا يمنعه الاحـتـ.لال.. كل المساعدات إلى غـ،،ـزة مسموح بها إلا شيء واحد.. ما هو؟

معركتنا منتهتش.. مدرب سيمبا يتحدى الأهلي برسالة نارية |فيديوجراف

عاجل .. ظاهرة تضرب الأرض نهاية الشهر تؤثر على البشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ