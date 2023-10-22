عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الشتا لسة مجاش واحذروا هذا الأمر»| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

يبحث الكثير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة من نشرة الأرصاد الجوية، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة ، لتتخطى الـ 30 مجددا بعد أن كانت 28 و29 الأيام الماضية، وهو من سمات فصل الخريف.

حالة الطقس اليوم على القاهرة 

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

موضوعات متعلقة:

انخفاض بدرجات الحرارة| الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس اليوم الجمعة.. تفاصيل

تحذير من ظاهرة جوية والأمطار تصل هذه المحافظات|الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 ساعات| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار على المحافظات خلال الساعات المقبلة

الحرارة تودع الـ30.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

مائل للبرودة

وكشفت الأرصاد أنه يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد 

وكشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل تنخفض قيم الحرارة والأجواء ستكون مائلة للبرودة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر والصغرى في القاهرة الكبرى ستتراوح 21 و22 درجة مئوية». 

شبورة كثيفة وتحذير 

وكشفت الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية التي تشهدها حالة الطقس اليوم، إذ تتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسـط سيناء.

شبورة كثيفة

وحذر الخبراء من القيادة بسرعة في مناطق الشبورة لتدني مشتوى الرؤية خاصة في المناطق الكثيفة ن مناشدين باتباع تعليمات المرور والقيادة بهدوء.

سقوط أمطار 

وكشف بيان الأرصاد عن وجود سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أمطار 

وبينت الأرصاد حالة البحر المتوسط والتي تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 21
العاصمة الإدارية 30 21
6 أكتوبر 31 20
بنهــــا 30 21
دمنهور 29 20
وادي النطرون 30 21
كفر الشيخ 29 20
المنصورة 30 21
الزقازيق 31 21
شبين الكوم 30 21
طنطا 29 20
دمياط 29 21
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 31 21
السويس 31 21
العريش 29 22
رفح 29 20
رأس سدر 31 20
نخل 28 13
كاترين 27 11
الطور 29 22
طابا 29 21
شرم الشيخ 32 24
الإسكندرية 29 20
العلمين الجديدة 29 19
مطروح 27 19
السلوم 28 17
سيوة 31 16
رأس غارب 32 23
الغردقة 33 23
سفاجا 32 24
مرسى علم 33 24
شلاتين 34 23
حلايب 31 24
أبو رماد 32 23
رأس حدربة 32 24
الفيوم 31 18
بني سويف 31 17
المنيا 31 17
أسيوط 31 18
سوهاج 32 18
قنا 35 20
الأقصر 36 19
أسوان 37 21
الوادي الجديد 33 16
أبوسمبل 36 21
 

الأرصاد حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة شبورة كثيفة امطار درجات الحرارة المتوقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كواليس مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام.. أحمد موسى يحذر من هذا الأمر|فيديو

أول تعليق من إسرائيل على قمة القاهرة للسلام

عيار 14 كسر حاجز 1600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

قمة القاهرة للسلام| السيسي ينهي حلم الاحتلال الإسرائيلي في سيناء

قرار صادم من فرج عامر بشأن فريق سموحة عقب خماسية الزمالك

أول تعليق من أحمد سليمان على تهنئة الأهلي لمجلس إدارة الزمالك الجديد

قرار عاجل بشأن واقعة مصرع خليجي دهسا بالتجمع

متحدث الرئاسة يكشف سبب عدم صدور بيان ختامي لقمة القاهرة للسلام.. فيديو

موضوعات متعلقة

انخفاض بدرجات الحرارة| الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس اليوم الجمعة.. تفاصيل

تحذير من ظاهرة جوية والأمطار تصل هذه المحافظات|الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

طقس بارد ليلا.. الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع القادم| فيديو

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 ساعات| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

3 ظواهر جوية..الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 48 ساعة القادمة

الحرارة تودع الـ30.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

8 درجات تراجعا خلال الليل.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

«الشتا لسة مجاش واحذروا هذا الأمر»| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

مفاجأة بشأن فرع 6 أكتوبر.. المندوه يكشف تفاصيل خطة حل أزمة الزمالك المالية

قصف إسرائيلي مكثف على محيط مستشفى الشفاء في غزة

تفاصيل الظاهرة الفريدة لتعامد الشمس على معبدي رمسيس الثاني بأبو سمبل

شركاء المقاول الهارب.. إعادة محاكمة 24 متهما في قضية الجوكر

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد 22-10-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف حقيقة شائعة تناول الأسبرين بعد الـ40 للوقاية من الجلطات

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فوائد قشور البصل الصحية| لن تتوقعها

طريقة عمل الزيتون المخلل التفاحى

فيديو

مو صلاح «إفيكت».. ماذا فعلت جماهير ليفربول في مدرجات الأنفيلد؟ «فيديوجراف»

رفضوا تهجير الفـ.لسطـ.ينيين| زعماء العالم يدينون أحداث غزة.. ماذا حدث في قمة السلام؟

اللعنة حضرت.. حرق ديوان نتنياهو وهجمات إلكترونية على مستشفيات إسرائيل

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ