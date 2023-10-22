«الشتا لسة مجاش واحذروا هذا الأمر»| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

يبحث الكثير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة من نشرة الأرصاد الجوية، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة ، لتتخطى الـ 30 مجددا بعد أن كانت 28 و29 الأيام الماضية، وهو من سمات فصل الخريف.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

موضوعات متعلقة:

مائل للبرودة

وكشفت الأرصاد أنه يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد

وكشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل تنخفض قيم الحرارة والأجواء ستكون مائلة للبرودة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر والصغرى في القاهرة الكبرى ستتراوح 21 و22 درجة مئوية».

شبورة كثيفة وتحذير

وكشفت الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية التي تشهدها حالة الطقس اليوم، إذ تتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسـط سيناء.

شبورة كثيفة

وحذر الخبراء من القيادة بسرعة في مناطق الشبورة لتدني مشتوى الرؤية خاصة في المناطق الكثيفة ن مناشدين باتباع تعليمات المرور والقيادة بهدوء.

سقوط أمطار

وكشف بيان الأرصاد عن وجود سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أمطار

وبينت الأرصاد حالة البحر المتوسط والتي تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 21

العاصمة الإدارية 30 21

6 أكتوبر 31 20

بنهــــا 30 21

دمنهور 29 20

وادي النطرون 30 21

كفر الشيخ 29 20

المنصورة 30 21

الزقازيق 31 21

شبين الكوم 30 21

طنطا 29 20

دمياط 29 21

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 31 21

السويس 31 21

العريش 29 22

رفح 29 20

رأس سدر 31 20

نخل 28 13

كاترين 27 11

الطور 29 22

طابا 29 21

شرم الشيخ 32 24

الإسكندرية 29 20

العلمين الجديدة 29 19

مطروح 27 19

السلوم 28 17

سيوة 31 16

رأس غارب 32 23

الغردقة 33 23

سفاجا 32 24

مرسى علم 33 24

شلاتين 34 23

حلايب 31 24

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 32 24

الفيوم 31 18

بني سويف 31 17

المنيا 31 17

أسيوط 31 18

سوهاج 32 18

قنا 35 20

الأقصر 36 19

أسوان 37 21

الوادي الجديد 33 16

أبوسمبل 36 21

