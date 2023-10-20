3 ظواهر جوية .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت الموافق 21 أكتوبر، نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

3 ظواهر جوية

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، ما يستوجب توخير الحذر عند السفر في الصباح الباكر، إضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأبيض والأحمر

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.



وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 21

العاصمة الإدارية 29 21

6 أكتوبر 30 20

بنهــــا 29 21

دمنهور 28 21

وادي النطرون 29 21

كفر الشيخ 29 20

المنصورة 29 21

الزقازيق 30 22

شبين الكوم 29 21

طنطا 28 20

دمياط 28 21

بورسعيد 28 21

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 20

رفح 28 20

رأس سدر 30 20

نخل 28 14

كاترين 26 12

الطور 29 21

طابا 30 21

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 28 20

العلمين الجديدة 29 19

مطروح 28 18

السلوم 29 17

سيوة 30 17

رأس غارب 32 22

الغردقة 33 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 24

شلاتين 33 23

حلايب 30 24

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 31 24

الفيوم 31 18

بني سويف 31 18

المنيا 31 18

أسيوط 32 17

سوهاج 33 18

قنا 34 19

الأقصر 35 19

أسوان 35 21

الوادي الجديد 34 16

أبوسمبل 36 21

