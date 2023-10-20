تحذير من ظاهرة جوية والأمطار تصل هذه المحافظات|الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

يهتم الكثير بالبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة من نشرة الأرصاد الجوية، حيث تشهد الـ 72 ساعة المقبلة سقوط أمطار عل عدة محافظات مع تراجع درجات الحرارة لتسجل الصغرى على كاترين 12 درجة فقط.

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حالة الطقس خلال 3 أيام

وعن طقس الـ 72 ساعة المقبلة، فكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد

ظاهرة جوية

وعن الظواهر الجوية، فكشفت الأرصاد عن تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، مع تحذير من القيادة بسرعة عند انخفاض مستوى الرؤية لعدم التعرض لحوادث.

سقوط أمطار

وكشفت هيئة الأرصاد عن وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة، اليوم، والسواحل الشمالية الشرقية ومشال الوجه البحري يوم السبت.

أمطار

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية كما كشفت الأرصاد ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 21

العاصمة الإدارية 30 21

6 أكتوبر 31 20

بنهــــا 30 21

دمنهور 29 21

وادي النطرون 30 21

كفر الشيخ 29 20

المنصورة 30 21

الزقازيق 31 22

شبين الكوم 30 21

طنطا 29 20

دمياط 28 21

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 31 20

السويس 32 21

العريش 28 19

رفح 27 20

رأس سدر 32 20

نخل 28 13

كاترين 24 12

الطور 28 20

طابا 28 21

شرم الشيخ 32 24

الإسكندرية 29 20

العلمين الجديدة 30 19

مطروح 29 18

السلوم 29 17

سيوة 30 17

رأس غارب 31 22

الغردقة 32 22

سفاجا 31 23

مرسى علم 32 24

شلاتين 32 22

حلايب 28 24

أبو رماد 30 23

رأس حدربة 29 24

الفيوم 29 18

بني سويف 30 18

المنيا 32 17

أسيوط 31 17

سوهاج 32 18

قنا 34 19

الأقصر 33 18

أسوان 34 19

الوادي الجديد 34 16

أبوسمبل 35 20