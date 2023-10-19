طقس بارد ليلا.. الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع القادم| فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرارا في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تلاشي فرص سقوط الأمطار على جميع المحافظات، وذلك لزيادة فترات أشعة الشمس .

الأرصاد: العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 30 درجة مئوية

وقالت منار غانم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، إن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ حوالي 30 درجة مئوية خلال فترات النهار، مؤكدة أنه فور غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة.

الأرصاد: جو بارد ليلاً

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 21 و 22 درجة مئوية، لافته إلى أن فترات الليل يسودها جو بارد في أغلب محافظات الجمهورية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك استمرارا في استقرار درجات الحرارة، ولا توجد فرص لسقوط أمطار حتى منتصف الأسبوع القادم، مؤكدة أن هناك شبورة مائية خلال ساعات النهار الباكر.