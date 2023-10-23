600 جنيه في يوم| تطور عاجل في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

يهتم الآلاف يوميا بالتعرف على سعر الذهب اليوم، خاصة المتابعين لسوق المعدن الأصفر في مصر، بالتزامن مع تذبذب الأسعار خلال الأيام الماضية، محليا وعلى مستوى العالم.

سعر الذهب عيار 21 في مصر

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر عيار 21، فهو محل اهتمام شريحة كبيرة من المشترين عند شراء المشغولات الذهبية، والذي تحرك خلال الساعات الماضية ليصل إلى مستويات 2,480 جنيها لكل جرام بدون إضافات بعد 2425 جنيها أمس.

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ويبحث الكثير عن سعر مصنعية الذهب على الجرام من عياري 18 و21 الأكثر شهرة في سوق الصاغة المصرية.

600 جنيه

تحرك سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، بشكل ملحوظ خلال ساعات بقيمة 600 جنيه، إذ سجل قبل ساعات 19200 جنيه، فيما سجل الآن 19840 جنيها.

وسجل الجنيه 17200 جنيه في أواخر سبتمبر، ويظل متراجعا بقوة من 22400 جنيه وهو أعلى سعر له في إبريل الماضي بقيمة تزيد عن 3 آلاف جنيه كاملة لكل جنيه.

الذهب

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وتحرك سعر الأصفر من عيار 18 بالتزامن مع تحرك سعر الأوقية عالميا، إذ يبحث الآلاف في مصر أيضا عند شراء الأصفر خاصة المشغولات الذهبية عن سعر عيار 18، فهو منتشر بصورة كبيرة مع عيار 21 في سوق الصاغة عند شراء كثير من المشغولات.

وتحرك سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو يبدأ من 2,100 جنيه بحد أدنى في السوق اليوم، ليكون سعره اليوم للشراء بدءا من 2,126 جنيها،، ويظل مُتراجعًا من أعلى سعر له بفارق كبير، حيث وصل إلى 2500 جنيه في ذروة الارتفاع أبريل الماضي.

سعر الذهب مباشر في مصر

ويهتم الكثير بسعر الذهب مباشر خلال اليوم ، فهو محل اهتمام الراغبين في الشراء في هذا التوقيت ، ويتغير حسب المعاملات على مدار اليوم، وأبرز ما يتم البحث عنه هو عياري 18 و21 عند الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر الأعيرة بدون مصنعية وفقا لموقع أي صاغة:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين، 2,834 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين، 2,480 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين: 2,126 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين، عيار 14 للشراء: 1,653 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين، عيار 24 للبيع: 19,600 جنيه.

الذهب

سعر الأوقية عالميا

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًا تراجعا بعد قفزة ضمن لموجة ارتفاع قوية بدأت الأيام الماضية لتلامس 2000 دولار بعدما اقتربت بقوة أول الشهر من 1800 دولار.

وتراجع سعر الأوقية ليسجل اليوم 1,976.10 دولار بعد 1997 دولارا قبل ساعات، فيما بعدما سجل السعر 1817 دولارا أول الشهر ، فيما سجلت 2056 في نهاية يونيو الماضي.