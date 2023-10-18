2000 جنيه رسميًا|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا جديدا بعد قفزة أمس، إذ يهتم الكثير من المصريين بالبحث عن سعر الجرام من عياري 18 و21 لشراء المشغولات الذهبية من محلات الصاغة.

ويشهد سعر المعدن في مصر تذبذبا واضحا بين الانخفاض والارتفاع بعد قفزة قوية مطلع الشهر الحالي.

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سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

وتراجع سعر الجرام من العيار الأشهر في مصر وهو 21، بعدما قفز إلى مستويات 2400 جنيه خلال الأيام الماضية، قبل أن يعود للانخفاض اليوم مجددا.

الذهب

وتبحث فئة كبيرة من المسترين والبائعين عن سعر الجرام عيار 21 وعيار 18، عند شراء المشغولات الذهبية خاصة عيار 18 المفضل عند شراء الخواتم وغيرها.

أقل من 2000 جنيه

ويهتم المقبلون على شراء الذهب خاصة المشغولات الذهبية بالبحث عن سعر الذهب عيار 18، فهو الأكثر انتشارا في سوق الصاغة عند شراء كثيرا من أنواع المجوهرات.

وتراجع سعر الجرام من عيار 18 إلى أقل من 2000 جنيه بحد أدنى في السوق اليوم، بعدما قفز إلى نحو 2050 جنيها، ليكون سعره اليوم للبيع بدءا من 1,989 جنيها، ويظل مُتراجعًا من أعلى سعر له بفارق كبير، حيث وصل إلى 2500 جنيهًا في ذروة الارتفاع أبريل الماضي.

الذهب

الذهب اليوم في مصر

وشهد سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، تراجعا بشكل ملحوظ بقيمة تزيد على 300 جنيه خلال ساعات، إذ سجل اليوم نحو 18,560 جنيها بعد 18,880 جنيها للشراء، فيما سجل 19200 جنيه قبل أيام، وسجل 17200 جنيه في أواخر سبتمبر، ويظل متراجعا بقوة من 22400 جنيه وهو أعلى سعر له في إبريل الماضي.

سعر الذهب مباشر في مصر

ويرغب المتعاملون في سوق الذهب في معرفة سعر الذهب مباشر خلال توقيت معين، فهو يتغير حسب المعاملات على مدار اليوم، وأبرز ما يتم البحث عنه هو عياري 18 و21 عند الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء ، 2,674 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء ، 2,340 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأربعاء للبيع : 1,989 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 14 للشراء: 1,560 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء ، عيار 24 للبيع: 18,560 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الكثير عن الاقبال على الشراء فقط خاصة المشغولات الذهبية، بسعر المعدن اليوم عيار 21 بالمصنعية، حيث يبدأ سعر المصنعية على كل جرام من 80 جنيها وقد يصل إلى 150 جنيها في بعض محلات الصاغة، وقد يكون بين 6- 10 % من سعر الجرام.

وعند حساب سعر المصنعية على السبائك فلها شقين، فيتم إضافة مصنعية تبدأ من 35 جنيها لكل جرام للسبائك في حال زاد وزنها أكثر من 100 جرام، أما الأقل فيكون مثل المشغولات، وفي حال الذهب المستعمل يكون سعر المصنعية بدءا من 20 جنيها فقط.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر أوقية الذهب عالميًا استمرار لقفزة قوية بدأت الأيام الماضية، إذ ارتفع بقوة إلى مستويات 1,922.61 بعد 1912 دولار أمس، و كان قد سجل السعر 1817 دولارا قبل أيام، فيما سجلت 2056 في نهاية يونيو الماضي.