عاجل
«الأهرام»: إسرائيل لديها «ضوء أخضر» من القوى الكبرى «لافتراس» غزة حدث ليلاً.. لا صوت يعلو على غزة.. إلغاء القمة الرباعية في الأردن بالتنسيق مع مصر وفلسطين.. مفاجأة حول رحيل إمام عاشور للأهلي وتجديد فتوح مع الزمالك والد الشهيد محمد الدرة لزعماء الأمة العربية باكيًا: «كفاية.. كفاية» |فيديو رفعت سيد أحمد: مصر تدرك أن تهجير الفلسطينيين لن يوقف المؤامرات الإسرائيلية|فيديو بعد قصف مستشفى المعمداني|مصطفي شوبير: هنفضل ساكتين.. مش هيبقى لنا أي رد فعل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2000 جنيه رسميًا|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا جديدا بعد قفزة أمس، إذ يهتم الكثير من المصريين بالبحث عن سعر الجرام من عياري 18 و21 لشراء المشغولات الذهبية من محلات الصاغة.

ويشهد سعر المعدن في مصر تذبذبا واضحا بين الانخفاض والارتفاع بعد قفزة قوية مطلع الشهر الحالي.

موضوعات متعلقة:

300 جنيه مرة واحدة|تراجع أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع قوية.. وعيار21 مفاجأة

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار والدواجن

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

175 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

440 جنيها | تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

وتراجع سعر الجرام من العيار الأشهر في مصر وهو 21، بعدما قفز إلى مستويات 2400 جنيه خلال الأيام الماضية، قبل أن يعود للانخفاض اليوم مجددا.

الذهب

وتبحث فئة كبيرة من المسترين والبائعين عن سعر الجرام عيار 21 وعيار 18، عند شراء المشغولات الذهبية خاصة عيار 18 المفضل عند شراء الخواتم وغيرها.

أقل من 2000 جنيه 

ويهتم المقبلون على شراء الذهب خاصة المشغولات الذهبية بالبحث عن سعر الذهب عيار 18، فهو الأكثر انتشارا في سوق الصاغة عند شراء كثيرا من أنواع المجوهرات.

وتراجع سعر الجرام من عيار 18 إلى أقل من 2000 جنيه بحد أدنى في السوق اليوم، بعدما قفز إلى نحو 2050 جنيها،  ليكون سعره اليوم للبيع بدءا من 1,989  جنيها، ويظل مُتراجعًا من أعلى سعر له بفارق كبير، حيث وصل إلى 2500 جنيهًا في ذروة الارتفاع أبريل الماضي.

الذهب

الذهب اليوم في مصر 

وشهد سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، تراجعا بشكل ملحوظ بقيمة تزيد على 300 جنيه خلال ساعات، إذ سجل اليوم نحو 18,560 جنيها بعد 18,880 جنيها للشراء، فيما سجل 19200 جنيه قبل أيام، وسجل 17200 جنيه في أواخر سبتمبر، ويظل متراجعا بقوة من 22400 جنيه وهو أعلى سعر له في إبريل الماضي.

سعر الذهب مباشر في مصر

ويرغب المتعاملون في سوق الذهب في معرفة سعر الذهب مباشر خلال توقيت معين، فهو يتغير حسب المعاملات على مدار اليوم، وأبرز ما يتم البحث عنه هو عياري 18 و21 عند الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء ، 2,674 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء ، 2,340 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام  عيار 18 اليوم الأربعاء للبيع : 1,989  جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 14 للشراء: 1,560 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء ، عيار 24 للبيع: 18,560  جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية 

ويهتم الكثير عن الاقبال على الشراء فقط خاصة المشغولات الذهبية، بسعر المعدن اليوم عيار 21 بالمصنعية، حيث يبدأ سعر المصنعية على كل جرام من 80 جنيها وقد يصل إلى 150 جنيها في بعض محلات الصاغة، وقد يكون بين 6- 10 % من سعر الجرام.

وعند حساب سعر المصنعية على السبائك فلها شقين، فيتم إضافة مصنعية تبدأ من 35 جنيها لكل جرام للسبائك في حال زاد وزنها أكثر من 100 جرام، أما الأقل فيكون مثل المشغولات، وفي حال الذهب المستعمل يكون سعر المصنعية بدءا من 20 جنيها فقط.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر أوقية الذهب عالميًا استمرار لقفزة قوية بدأت الأيام الماضية، إذ ارتفع بقوة إلى مستويات 1,922.61  بعد 1912 دولار أمس، و كان قد سجل السعر 1817 دولارا قبل أيام، فيما سجلت 2056 في نهاية يونيو الماضي.

الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 الآن سعر الذهب مباشر سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية سعر الذهب عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه رسميًا|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

انفجار عنيف يهز تل أبيب.. المقاومة الفلسطينية تقصف مطار بن جوريون

تبرير للجريمة.. أول تعليق من أمريكا بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار على المحافظات خلال الساعات المقبلة

انتهى الوقت.. وزير الخارجية الإيراني يتوعد بعد استهداف مستشفى المعمداني

مستجدات الطقس.. موجة أمطار على عدة مناطق بالبلاد لمدة 72 ساعة قادمة

دعاء لأهل غزة بعد قصف مستشفى المعمداني.. اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض

500 شهيد.. حماس تعلق على مجزرة مستشفى المعمداني وسط غزة: إبادة جماعية

موضوعات متعلقة

جنون الذهب|الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار 21 الآن مفاجأة

الجرام يسجل 2014 جنيهًا.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب الآن في مصر بالفترة المسائية

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

20 جنيها كاملة|تراجع غير مسبوق في سعر الزيت لأول مرة منذ شهور

حزب الله يستهدف دبابة للاحتلال في موقع الراهب جنوبي لبنان

خالد لطيف يُفجّر مفاجأة حول رحيل إمام عاشور للأهلي وتجديد فتوح مع الزمالك

معظمهم من الأطفال والنساء.. استشهاد 3200 فلسطيني في العدوان الإسرائيلي على غزة

الرئيس التونسي: مستمرون في النضال ضد العدوان الإسرائيلي حتى تستعيد فلسطين استقلالها

مجزرة وحشية .. نجوم الفن يعلقون على قصف مستشفى المعمداني بـ غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي.. حورية فرغلي تستعرض أناقتها| شاهد

بالأبيض اللافت.. علياء بسيوني تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

بدون بيض.. طريقة عمل المايونيز في البيت

لماذا تحدث الحساسية الغذائية؟.. تفاصيل صادمة

فيديو

أصبحت تتساقط يوميًا.. دفن جثامين شهداء مستشفى المعمداني بغزة في مقبرة جماعية|شاهد

سامعني.. طفل يحاول التأكد من أن شقيقه مازال حيًا بعد قصف مستشفى غزة|شاهد

«بديش أموت ياربي».. صدمة طفل فلسطيني بعد دخول منزله المُدمر بسبب القصف الإسرائيلي|شاهد

مشهد مؤثر للهلال الأحمر التونسي ترحمًا على أرواح ضحايا مستشفى غزة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ