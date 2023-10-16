انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين 16- 10- 2023

أسعار الذهب الآن في مصر، يقدمها موقع "صدى البلد"، من خلال نشرة مفصلة لـ أسعار الذهب اليوم ، الموافق الأثنين 16- 10 -2023 لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب.

انخفاض أسعار الذهب في مصر

وانخفضت أسعار الذهب في مصر حيث كان سعر جرام الذهب عيار 21 أمس 2345 جنيها للجرام، والذي سجل اليوم 2340 جنيها، وذلك قبل موجة الارتفاع الأخيرة والذي تقارب فيها عيار 21 إلي 2400 جنيه.

الذهب

سعر الذهب اليوم

و أسعار الذهب اليوم في مصر وصلت إلى مستويات قياسية، ويعتبر الذهب الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب اليوم الأثنين 16- 10- 2023

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,651 شراء 2,674 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,436 شراء 2,457 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,320 شراء 2,340 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,989 شراء 2,006 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,547 شراء 1,560 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,326 شراء 1,337 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 82,459 شراء 83,170 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 18,560 شراء 18,720 جنيها.

الكيلو بيع 2,651,429 شراء 2,674,286 جنيها.

سعر الذهب اليوم الأحد 15- 10- 2023

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,657 شراء 2,680 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,436 شراء 2,457 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,325 شراء 2,345 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,993 شراء 2,010 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,550 شراء 1,563 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,329 شراء 1,340 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 82,637 شراء 83,348 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 18,600 شراء 18,760 جنيها.

الكيلو بيع 2,657,143 شراء 2,680,000 جنيها.

الذهب

سعر الذهب الأحد 2 - 10- 2023

سعر الذهب في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,463 جنيها شراء 2,474 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,258 جنيها شراء 2,268 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,155 جنيها شراء 2,165 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,847 جنيها شراء 1,856 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,437 جنيها شراء 1,443 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,231 جنيها شراء 1,237 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الأونصة بيع 76,595 جنيها شراء 76,950 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 17,240 جنيها شراء 17,320 جنيها.

الكيلو بيع 2,462,857 جنيها شراء 2,474,286 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، فتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر؛ فيتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط.