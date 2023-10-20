عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

800 جنيه| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب

يبحث الآلاف اليوم عن أسعار الذهب بالتزامن مع تذبذب أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية ، بدأ منذ بداية أكتوبر مع تحرك سعر الأوقية عالميا.

وتحركت أسعار الذهب محل بشكل سريع وعاجل خلال الساعات القليلة الماضية، إذ يبحث الكثير عن سعر الجرام من عيار 21 الأشهر والمفضل عند شراء المشغولات الذهبية من التجار.

موضوعات متعلقة:
 

500 جنيه في يوم|تحرك مفاجئ بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

2000 جنيه رسميًا|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023.. وهذه قيمة عيار 21

تحركات جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم.. والأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

175 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر 

وعن سعر الذهب عيار 21 الأشهر في مصر فيبحث عنه شريحة كبيرة عند شراء المشغولات الذهبية ، والذي تحرك بقوة خلال الساعات الماضية ليصل إلى مستويات 425 جنيها لكل جرام بدون إضافات.

800 جنيه 

وشهد سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، تحركا جديدا بشكل ملحوظ خلال ساعات بقيمة تزيد  من 800 جنيه، إذ سجل قبل ساعات 18,560 جنيها ، فيما سجل 19400 جنيه اليوم.

فيما سجل الجنيه الذهب 17200 جنيه في أواخر سبتمبر، ويظل متراجعا بقوة من 22400 جنيه وهو أعلى سعر له في إبريل الماضي بقيمة 3 آلاف جنيه.

سعر الذهب عيار 18 

في سياق تحرك أسعار الذهب محليا وعالميا، يبحث الكثيرون في مصر أيضا عند شراء الذهب خاصة المشغولات الذهبية عن سعر الذهب عيار 18، فهو منتشر بصورة كبيرة مع عيار 21 في سوق الصاغة عند شراء كثير من أنواع المجوهرات.

وتحرك سعر الجرام من عيار 18 إلى نحو 2,023 جنيها بحد أدنى في السوق اليوم، ليكون سعره اليوم للشراء بدءا من 2,061 جنيها، ويظل مُتراجعًا من أعلى سعر له بفارق كبير، حيث وصل إلى 2500 جنيه في ذروة الارتفاع أبريل الماضي.

الذهب

سعر الذهب مباشر في مصر

و يتحرك سوق الذهب بشكل سريع بين الحين والآخر، ويهتم المتعاملون على المعدن بمعرفة سعر الذهب مباشر خلال توقيت معين، فهو يتغير حسب المعاملات على مدار اليوم، وأبرز ما يتم البحث عنه هو عياري 18 و21 عند الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة، 2,771 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة، 2,425 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام  عيار 18 اليوم الجمعة : 2,079 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة ، عيار 14 للشراء: 1,617 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة، عيار 24 للبيع: 19,240  جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية 

سعر المعدن اليوم عيار 21 بالمصنعية، محل اهتمام عند الاقبال على الشراء فقط خاصة المشغولات الذهبية، ويبدأ سعر المصنعية على كل جرام من 80 جنيها وقد يصل إلى 150 جنيها في بعض محلات الصاغة، وقد يكون بين 6- 10 % من سعر الجرام.

 سعر الذهب 

أما الراغبون في شراء الذهب المستعمل،  فيكون سعر مصنعية الذهب على المستعمل، بدءا من 20 جنيها فقط فيما فوق.

أما لحساب سعر المصنعية على السبائك فلها شقين، فيتم إضافة مصنعية تبدأ من 35 جنيها لكل جرام للسبائك في حال زاد وزنها أكثر من 100 جرام، أما الأقل فيكون مثل المشغولات.

سعر الذهب عالميا

وقفز سعر أوقية الذهب عالميًا استمرار لموجة ارتفاع قوية بدأت الأيام الماضية لتلامس 2000 دولار بعدما اقتربت بقوة أول الشهر من 1800 دولار ، إذ ارتفع بقوة إلى مستويات 1,949.51 دولار أمس  بعد  1,922.61  أمس الاول ، وتسجل اليوم  1,973.61 دولار، و كان قد سجل السعر 1817 دولارا أول الشهر ، فيما سجلت 2056 في نهاية يونيو الماضي.

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب عيار 21 الان سعر الذهب عيار 18 الذهب مباشر سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية سعر الذهب عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية والأمطار تصل هذه المحافظات|الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

800 جنيه| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

أول تعليق من Google لـ صدى البلد على حذف سيناء من الخرائط

هل حقاً ذكاء اصطناعي؟| خبير لغة جسد يكشف سر جمود محمد صلاح بفيديو دعم غزة.. وهذه حقيقة إيقافه

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

اعرف حقك.. إزاى تقدر تسوي معاشك طبقا لقانون التأمينات الجديد

81 طن .. وصول أضخم طائرة مساعدات بولندية لغزة إلى مطار العريش

تعليق صادم من شقيقة كريستيانو رونالدو على أحداث غزة

موضوعات متعلقة

500 جنيه في يوم|تحرك مفاجئ بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

بسبب العدوان الإسرائيلي.. ارتفاع أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأربعاء.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأربعاء 18- 10- 2023

2000 جنيه رسميًا|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب الآن في مصر بالفترة المسائية

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في المملكة السعودية اليوم الجمعة 20-10-2023

أحمد بدير : الاحتلال الإسرائيلي يخشى حتى من الأغانى

البيانات المطلوبة للتقدم لحج القرعة.. اقرأ التفاصيل

وقفة سلمية للحركة المدنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني أمام مسجد مصطفى محمود..اليوم

أقوى موبايل للشباب من سامسونج بسعر 7000 جنيه فقط

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-10-2023 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تتجنبين ظهور البراعم على البطاطس.. وهل هي آمنة الاستخدام؟

تسبب اضطرابا للأطفال.. تحذير عاجل من حلوى خطيرة تباع بالأسواق

أين أنتم يا عرب .. مقطع فيديو مؤثر بثته ناشطة وإعلامية فلسطينية

النبتة الفلسطينية التي لا يستغني عنها شعبها.. تعرف عليها

فيديو

مقطع فيديو لكرسي مهجور تحول لمنطقة جذب سياحي .. شاهد

أين أنتم يا عرب .. مقطع فيديو مؤثر بثته ناشطة وإعلامية فلسطينية

مقطع فيديو لطبيب يثير الجدل حول عنصر غير متوقع في الحمام يسبب السرطان

تنفطر له القلوب .. مقطع فيديو لجد يفجع بموت حفيده في القصف الإسرائيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ