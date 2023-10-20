800 جنيه| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

يبحث الآلاف اليوم عن أسعار الذهب بالتزامن مع تذبذب أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية ، بدأ منذ بداية أكتوبر مع تحرك سعر الأوقية عالميا.

وتحركت أسعار الذهب محل بشكل سريع وعاجل خلال الساعات القليلة الماضية، إذ يبحث الكثير عن سعر الجرام من عيار 21 الأشهر والمفضل عند شراء المشغولات الذهبية من التجار.

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سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

وعن سعر الذهب عيار 21 الأشهر في مصر فيبحث عنه شريحة كبيرة عند شراء المشغولات الذهبية ، والذي تحرك بقوة خلال الساعات الماضية ليصل إلى مستويات 425 جنيها لكل جرام بدون إضافات.

800 جنيه

وشهد سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، تحركا جديدا بشكل ملحوظ خلال ساعات بقيمة تزيد من 800 جنيه، إذ سجل قبل ساعات 18,560 جنيها ، فيما سجل 19400 جنيه اليوم.

فيما سجل الجنيه الذهب 17200 جنيه في أواخر سبتمبر، ويظل متراجعا بقوة من 22400 جنيه وهو أعلى سعر له في إبريل الماضي بقيمة 3 آلاف جنيه.

سعر الذهب عيار 18

في سياق تحرك أسعار الذهب محليا وعالميا، يبحث الكثيرون في مصر أيضا عند شراء الذهب خاصة المشغولات الذهبية عن سعر الذهب عيار 18، فهو منتشر بصورة كبيرة مع عيار 21 في سوق الصاغة عند شراء كثير من أنواع المجوهرات.

وتحرك سعر الجرام من عيار 18 إلى نحو 2,023 جنيها بحد أدنى في السوق اليوم، ليكون سعره اليوم للشراء بدءا من 2,061 جنيها، ويظل مُتراجعًا من أعلى سعر له بفارق كبير، حيث وصل إلى 2500 جنيه في ذروة الارتفاع أبريل الماضي.

الذهب

سعر الذهب مباشر في مصر

و يتحرك سوق الذهب بشكل سريع بين الحين والآخر، ويهتم المتعاملون على المعدن بمعرفة سعر الذهب مباشر خلال توقيت معين، فهو يتغير حسب المعاملات على مدار اليوم، وأبرز ما يتم البحث عنه هو عياري 18 و21 عند الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة، 2,771 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة، 2,425 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 2,079 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة ، عيار 14 للشراء: 1,617 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة، عيار 24 للبيع: 19,240 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

سعر المعدن اليوم عيار 21 بالمصنعية، محل اهتمام عند الاقبال على الشراء فقط خاصة المشغولات الذهبية، ويبدأ سعر المصنعية على كل جرام من 80 جنيها وقد يصل إلى 150 جنيها في بعض محلات الصاغة، وقد يكون بين 6- 10 % من سعر الجرام.

سعر الذهب

أما الراغبون في شراء الذهب المستعمل، فيكون سعر مصنعية الذهب على المستعمل، بدءا من 20 جنيها فقط فيما فوق.

أما لحساب سعر المصنعية على السبائك فلها شقين، فيتم إضافة مصنعية تبدأ من 35 جنيها لكل جرام للسبائك في حال زاد وزنها أكثر من 100 جرام، أما الأقل فيكون مثل المشغولات.

سعر الذهب عالميا

وقفز سعر أوقية الذهب عالميًا استمرار لموجة ارتفاع قوية بدأت الأيام الماضية لتلامس 2000 دولار بعدما اقتربت بقوة أول الشهر من 1800 دولار ، إذ ارتفع بقوة إلى مستويات 1,949.51 دولار أمس بعد 1,922.61 أمس الاول ، وتسجل اليوم 1,973.61 دولار، و كان قد سجل السعر 1817 دولارا أول الشهر ، فيما سجلت 2056 في نهاية يونيو الماضي.