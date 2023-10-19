عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

500 جنيه في يوم|تحرك مفاجئ بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب حركة سريعة وعاجلة خلال الساعات القليلة الماضية، إذ يبحث الكثير عن سعر الجرام من عيار 21 الأشهر والمفضل عند شراء المشغولات الذهبية من التجار.

موضوعات متعلقة:
 

2000 جنيه رسميًا|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

سعر الذهب عيار 18 

وبالتزامن مع تحرك سعر أوقية الذهب عالميا، يبحث الكثير في مصر أيضا عند شراء الذهب خاصة المشغولات الذهبية عن سعر الذهب عيار 18، فهو الأكثر انتشارا في سوق الصاغة عند شراء كثيرا من أنواع المجوهرات.

الذهب

وتحرك سعر الجرام من عيار 18 إلى نحو 2,023 جنيها بحد أدنى في السوق اليوم،  ليكون سعره اليوم للشراء بدءا من 2,040 جنيها، ويظل مُتراجعًا من أعلى سعر له بفارق كبير، حيث وصل إلى 2500 جنيهًا في ذروة الارتفاع أبريل الماضي.

500 جنيه خلال ساعات 

وتحرك سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، بشكل ملحوظ خلال ساعات بقيمة تقترب من 500 جنيه، إذ سجل اليوم نحو 19,040 جنيها بعد 18,560 جنيها أمس، فيما سجل 19200 جنيه قبل أيام، وسجل 17200 جنيه في أواخر سبتمبر، ويظل متراجعا بقوة من 22400 جنيه وهو أعلى سعر له في إبريل الماضي.

الذهب

سعر الذهب مباشر في مصر

ومحليا في سوق الذهب يهتم المتعاملون على المعدن بمعرفة سعر الذهب مباشر خلال توقيت معين، فهو يتغير حسب المعاملات على مدار اليوم، وأبرز ما يتم البحث عنه هو عياري 18 و21 عند الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس ، 2,720 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2,380 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام  عيار 18 اليوم الخميس للبيع : 2,040 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 14 للشراء: 1,587 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس ، عيار 24 للبيع: 18,880 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وقفز سعر أوقية الذهب عالميًا استمرار لموجة ارتفاع قوية بدأت الأيام الماضية، إذ ارتفع بقوة إلى مستويات 1,949.51 دولار بعد  1,922.61  أمس وبعد 1912 دولار أمس الأول، و كان قد سجل السعر 1817 دولارا قبل أيام، فيما سجلت 2056 في نهاية يونيو الماضي.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية 

أما عن سعر المعدن اليوم عيار 21 بالمصنعية، فيكون محل اهتمام عند الاقبال على الشراء فقط خاصة المشغولات الذهبية، ويبدأ سعر المصنعية على كل جرام من 80 جنيها وقد يصل إلى 150 جنيها في بعض محلات الصاغة، وقد يكون بين 6- 10 % من سعر الجرام.

وفي حال سعر مصنعية الذهب على المستعمل، تكون بدءا من 20 جنيها فقط فيما فوق.

وعند حساب سعر المصنعية على السبائك فلها شقين، فيتم إضافة مصنعية تبدأ من 35 جنيها لكل جرام للسبائك في حال زاد وزنها أكثر من 100 جرام، أما الأقل فيكون مثل المشغولات.

الذهب سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب مباشر سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 ساعات| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

بيج رامي باكيا: عمري ما حسيت في حياتي بأكتر من كده مهانة

صحراء النقب.. السيسي يكشف المستور ويفضح مخطط إسرائيل في سيناء

فضيحة جديدة لبايدن .. مسؤول بارز يستقيل احتجاجًا على دعم إسرائيل

مصر تنتفض استجابةً لنداء السيسي.. عندما تكون مسافة السكة قولا وفعلا

مصر تنتصر على إسرائيل في معركة غزة..السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن مباحثات بايدن والسيسي عن قطاع غزة

بعد المعمداني.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفى القدس بغارات جوية

موضوعات متعلقة

440 جنيها دفعة واحدة| تراجع أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

2000 جنيه رسميًا|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

300 جنيه مرة واحدة|تراجع أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع قوية.. وعيار21 مفاجأة

أسعار الذهب كافة الأعيرة اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

جنون الذهب|الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

500 جنيه في يوم|تحرك مفاجئ بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

استشهاد 3 أشخاص برصاص القوات الإسرائيلية في أجزاء مختلفة من الضفة

الرئيس الصيني يعقد مباحثات مع مصطفى مدبولي في بكين

لركاب القطارات .. هذه الطرق تتيح لك حجز تذاكر السكك الحديدية من المنزل

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 ساعات| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

أحدث سعر لسيارة شيفروليه أفيو في السوق المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ ياسمين صبري | شاهد

طبيبة في مستشفى شهداء الأقصى تبكي وتستغيث من عدد وفيات الأطفال بغزة

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت ضجة لـ حورية فرغلي

فيديو تضامن محمد صلاح مع غزة يحقق 50 مليون مشاهدة في ساعة

فيديو

بكلمات مؤثرة.. أحد الناجين من القصف الإسرائيلي يواسي أسر الضحايا

مقطع فيديو مؤثر لمجموعة صغار قبل الهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني

مقطع فيديو تنفطر له القلوب لبكاء أم لما حدث لطفلتها الرضيعة

ما حدث كان صدمة.. مقطع فيديو مؤثر لطفل يروي كيف توفى أخيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ