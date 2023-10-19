500 جنيه في يوم|تحرك مفاجئ بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

شهدت أسعار الذهب حركة سريعة وعاجلة خلال الساعات القليلة الماضية، إذ يبحث الكثير عن سعر الجرام من عيار 21 الأشهر والمفضل عند شراء المشغولات الذهبية من التجار.

موضوعات متعلقة:



سعر الذهب عيار 18

وبالتزامن مع تحرك سعر أوقية الذهب عالميا، يبحث الكثير في مصر أيضا عند شراء الذهب خاصة المشغولات الذهبية عن سعر الذهب عيار 18، فهو الأكثر انتشارا في سوق الصاغة عند شراء كثيرا من أنواع المجوهرات.

الذهب

وتحرك سعر الجرام من عيار 18 إلى نحو 2,023 جنيها بحد أدنى في السوق اليوم، ليكون سعره اليوم للشراء بدءا من 2,040 جنيها، ويظل مُتراجعًا من أعلى سعر له بفارق كبير، حيث وصل إلى 2500 جنيهًا في ذروة الارتفاع أبريل الماضي.

500 جنيه خلال ساعات

وتحرك سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، بشكل ملحوظ خلال ساعات بقيمة تقترب من 500 جنيه، إذ سجل اليوم نحو 19,040 جنيها بعد 18,560 جنيها أمس، فيما سجل 19200 جنيه قبل أيام، وسجل 17200 جنيه في أواخر سبتمبر، ويظل متراجعا بقوة من 22400 جنيه وهو أعلى سعر له في إبريل الماضي.

الذهب

سعر الذهب مباشر في مصر

ومحليا في سوق الذهب يهتم المتعاملون على المعدن بمعرفة سعر الذهب مباشر خلال توقيت معين، فهو يتغير حسب المعاملات على مدار اليوم، وأبرز ما يتم البحث عنه هو عياري 18 و21 عند الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس ، 2,720 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2,380 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس للبيع : 2,040 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 14 للشراء: 1,587 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس ، عيار 24 للبيع: 18,880 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وقفز سعر أوقية الذهب عالميًا استمرار لموجة ارتفاع قوية بدأت الأيام الماضية، إذ ارتفع بقوة إلى مستويات 1,949.51 دولار بعد 1,922.61 أمس وبعد 1912 دولار أمس الأول، و كان قد سجل السعر 1817 دولارا قبل أيام، فيما سجلت 2056 في نهاية يونيو الماضي.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أما عن سعر المعدن اليوم عيار 21 بالمصنعية، فيكون محل اهتمام عند الاقبال على الشراء فقط خاصة المشغولات الذهبية، ويبدأ سعر المصنعية على كل جرام من 80 جنيها وقد يصل إلى 150 جنيها في بعض محلات الصاغة، وقد يكون بين 6- 10 % من سعر الجرام.

وفي حال سعر مصنعية الذهب على المستعمل، تكون بدءا من 20 جنيها فقط فيما فوق.

وعند حساب سعر المصنعية على السبائك فلها شقين، فيتم إضافة مصنعية تبدأ من 35 جنيها لكل جرام للسبائك في حال زاد وزنها أكثر من 100 جرام، أما الأقل فيكون مثل المشغولات.