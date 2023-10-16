تحركات جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم.. والأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة منها: الذهب والدولار، والأرصاد، التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2678 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2372 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2033 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18976 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.52 جنيه للبيع، و 32.41 جنيه للشراء



سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.58 جنيه للبيع، و37.44 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.14 جنيه للبيع، و99.79 جنيه للشراء .

الأرصاد: أمطار متوقعة على هذه المناطق اليوم

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية في برنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" هناك استمرار لتأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا".

وأضافت منار غانم:" هذا المنخفض يؤدي إلى تواجد السحب المنخفضة والتي يصاحبها سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة ".

وتابعت منار غانم :" من المتوقع استمرار سقوط الأمطار على المناطق الساحلية وتكون الأمطار متوسطة وتسقط أيضا على بمطروح والعلمين والإسكندرية ومحافظات الوجه البحري".

وأكملت منار غانم :" قد تمتد الأمطار لمناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري وتكن من خفيفة لمتوسطة وتكون على فترات متقطعة من اليوم".

ولفتت منار غانم:" درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية وتسجل العظمى على القاهرة 29 درجة مئوية ونشهد طقس خريفي مائل للحرارة ومعتدل على السواحل الشمالية ".

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين:



العظمى الصغرى

القاهرة 29 - 21

الإسكندرية 26 - 21

الإسماعيلية 30 - 19

الغردقة 30 -23

أسوان 34 - 21

سوهاج 31 - 19

المنيا 31 -17