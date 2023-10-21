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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قفزة قوية وعيار21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

يبحث الكثير عن أسعار الذهب بالتزامن مع تذبذب أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية ، بدأ منذ بداية أكتوبر مع تحرك سعر الأوقية عالميا، إذ تراجعت الأسعار بشكل ملحوظ اليوم محليا.

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وتراجعت أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية، إذ يبحث الكثير عن سعر الجرام من عيار 21 الأشهر والمفضل عند شراء المشغولات الذهبية من التجار.

الذهب 

سعر الذهب عيار 18 

ومع تذبذب أسعار المعدن خلال الأيام القليلة الماضية، محليا وعالميا، يبحث الكثيرون في مصر أيضا عند شراء الأـصفر خاصة المشغولات الذهبية عن سعر عيار 18، فهو منتشر بصورة كبيرة مع عيار 21 في سوق الصاغة عند شراء كثير من أنواع المجوهرات.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو يبدأ من 2,070  جنيها بحد أدنى في السوق اليوم، ليكون سعره اليوم للشراء بدءا من 2,087 جنيها، ويظل مُتراجعًا من أعلى سعر له بفارق كبير، حيث وصل إلى 2500 جنيه في ذروة الارتفاع أبريل الماضي.

300 جنيه 

وشهد سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، تراجعا جديدا بشكل ملحوظ خلال ساعات بقيمة نحو 300 جنيه، إذ سجل قبل ساعات 19600 جنيها ، فيما سجل الان 19,320  جنيها.

وسجل الجنيه 17200 جنيه في أواخر سبتمبر، ويظل متراجعا بقوة من 22400 جنيه وهو أعلى سعر له في إبريل الماضي بقيمة تزيد عن 3 آلاف جنيه.

الذهب 

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر 

سعر عيار 21 الأشهر في مصر فيبحث عنه شريحة كبيرة عند شراء المشغولات الذهبية ، والذي تراجع خلال الساعات الماضية ليصل إلى مستويات 2,415  جنيها لكل جرام بدون إضافات بعد 2450 جنيها.

سعر الذهب مباشر في مصر

ويهتم المتعاملون على المعدن بمعرفة سعر الذهب مباشر خلال توقيت معين، فهو يتغير حسب المعاملات على مدار اليوم، وأبرز ما يتم البحث عنه هو عياري 18 و21 عند الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت، 2,783 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت، 2,435 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام  عيار 18 اليوم السبت: 2,087 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت ، عيار 14 للشراء: 1,623 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت، عيار 24 للبيع: 19,320 جنيها.

الذهب 

سعر الاوقية عالميا

وقفز سعر أوقية الذهب عالميًا استمرار لموجة ارتفاع قوية بدأت الأيام الماضية لتلامس 2000 دولار بعدما اقتربت بقوة أول الشهر من 1800 دولار ، إذ ارتفع بقوة إلى مستويات 1,949.51 دولار أمس الأول ، وتسجل اليوم  1,981.64 دولار.

وكان قد سجل السعر 1817 دولارا أول الشهر ، فيما سجلت 2056 في نهاية يونيو الماضي.

 

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