400 جنيه| الذهب يتراجع بعد القفزة الأخيرة وسعر عيار 21 الأن مفاجأة

تعتبر أسعار الذهب محل اهتمام الملايين، خاصة المتابعين لسوق المعدن الأصفر في مصر، بالتزامن مع تذبذب أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.

وشهدت أسعار الذهب قفزة قوية منذ بداية أكتوبر مع تحرك سعر الأوقية عالميا، وتراجعت الأسعار بشكل ملحوظ اليوم محليا.

موصوعات متعلقة:



سعر الذهب عيار 18 اليوم

وتراجع سعر الأصفر من عيار 18 بعد قفزة كبيرة محليا وعالميا، إذ يبحث الآلاف في مصر أيضا عند شراء الأـصفر خاصة المشغولات الذهبية عن سعر عيار 18، فهو منتشر بصورة كبيرة مع عيار 21 في سوق الصاغة عند شراء كثير من المشغولات.

الذهب

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو يبدأ من 2057 جنيها بحد أدنى في السوق اليوم، ليكون سعره اليوم للشراء بدءا من 2078 جنيها، متراجعا عن سعر الأمس، ويظل مُتراجعًا من أعلى سعر له بفارق كبير، حيث وصل إلى 2500 جنيه في ذروة الارتفاع أبريل الماضي.

400 جنيه

وتراجع سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، بشكل ملحوظ خلال ساعات بقيمة 400 جنيه، إذ سجل قبل ساعات 19600 جنيها ، فيما سجل الآن 19200 جنيه كأقل سعر .

وبذلك سجل الجنيه 17200 جنيه في أواخر سبتمبر، ويظل متراجعا بقوة من 22400 جنيه وهو أعلى سعر له في إبريل الماضي بقيمة تزيد عن 3 آلاف جنيه كاملة لكل جنيه.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

وأما سعر عيار 21 فتبحث عنه شريحة كبيرة من المواطنين عند شراء المشغولات الذهبية، والذي تراجع خلال الساعات الماضية ليصل إلى مستويات 2,400 جنيه لكل جرام بدون إضافات بعد 2450 جنيها.

الذهب

سعر الذهب مباشر في مصر

سعر الذهب مباشر خلال توقيت معين، محل اهتمام الراغبين في الشراء في هذا التوقيت فهو يتغير حسب المعاملات على مدار اليوم، وأبرز ما يتم البحث عنه هو عياري 18 و21 عند الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر الأعيرة بدون مصنعية وفقا لموقع أي صاغة:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد ، 2771.5 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد ، 2425 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد : 2057 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 14 للشراء: 1616 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد ، عيار 24 للبيع: 19200 جنيه.

الذهب

سعر الاوقية عالميا

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًا استقرار لليوم الثاني بعد قفزة ضمن لموجة ارتفاع قوية بدأت الأيام الماضية لتلامس 2000 دولار بعدما اقتربت بقوة أول الشهر من 1800 دولار.

ارتفع سعر الأوقية بقوة إلى مستويات 1,981.64 دولار اليوم ، بعدما سجل السعر 1817 دولارا أول الشهر ، فيما سجلت 2056 في نهاية يونيو الماضي.