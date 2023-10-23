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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعة أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمركز الحسنة في شمال سيناء

حملة التطعيم ضد مرض
حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال


 

 

استقبل المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، وفدا  من وزارة الصحة والسكان  ومديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء ، وذلك لمتابعة أعمال الحملة القومية التابعة لوزارة الصحة والسكان بمركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ،  والوقوف علي نسب تحقيق المستهدف.

 

وذلك لتنفيذ فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ،   للوصول إلي جميع الأطفال بالقرى والتجمعات  مركز الحسنة.
 

وأكد  رئيس مركز ومدينة الحسنة ، علي توحيد كافة الجهود من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة من الحملة القومية للحفاظ على صحة وسلامة أطفالنا.

 

 كما أكد أن رئاسة مركز ومدينة الحسنة بجميع أجهزتها التنفيذية تعمل على إنجاح المبادرات الرئاسية والحملات الصحية وخاصة حملة شلل الأطفال للحفاظ علي مصر خالية من مرض شلل الأطفال واحتواء اي فيروس وافد من دول الجوار.

 


فرق ثابتة :

وأكد على أن التطعيم أمن وبالمجان ، وهو  عبارة عن حقن بالعضل ، وأن التطعيم من سن 7 شهور وحتي 10سنوات..حيث تم نشر عدد من الفرق الثابتة في الوحدات الصحية بالإضافة إلي التجمعات والحضانات والمدارس والمعاهد الأزهرية.

 

وأثني رئيس المدينة علي الجهود التي تبذلها الفرق المشاركة في الحملة لتقديم الخدمات والدعم  لجميع الأهالي بمركز الحسنة

وتناشد رئاسة مركز ومدينة الحسنة ، جموع المواطنين بضرورة تطعيم أبناؤهم والتجاوب مع جميع الفرق الطبية المشاركه لمساعدتهم في تنفيذ المهام حفاظا علي صحة وسلامة أبناؤهم ووقايتهم من هذا المرض ٠

وقد ضم الوفد،  دكتور منيع إسماعيل مشرف وزارة الصحة، مجدي درويش مشرف وزارة الصحة، و اللواء الدين عبد المهدي  ،مشرف وزارة الصحة، ز محمد عبد المطلب ، مندوب من مديرية الصحة بالمحافظة ، و الدكتور  محمد محمد نبيل ، الإدارة الصحية بالحسنة ، والدكتور محمد أبو العلا نائب مدير الإدارة الصحية بالحسنة  .

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الحسنة الحملة الاطفال مرض التطعيم

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