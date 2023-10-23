طريقة عمل الفطير الشرقي | أحلى من المحلات

الفطير الشرقي من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي و الغير تقليدي مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الفطير الشرقي.



مكونات الفطير الشرقي

كيلو دقيق

نصف كوب سمنة سايحه

ماء دافيء للعجن كميته حتي تتجمع العجينه

ملح

وزيت لفرد العجين ولتغطية الوجه



طريقة تحضير الفطير الشرقي

لعمل عجينة الفطير :

في الكبة نضع الدقيق والملح والسمنه السايحه والماء الساخن ونبدأ العجن ونستمر في العجن لمدة من 7 الي10 دقائق وبعدها نقسم العجينة الي اقسام ونعجنها عجنه بسيطه ونشكلها كور وتغطي بالبلاستيك وبعدها نترك العجينه لترتاح وبعدها نبتدي بفرد العجينه واول خطوه ندهن زيت نباتي كتير علي الرخامه قبل الفرد ونقوم بوضع الحشوه في المنتصف ونغلق الاطراف ونسويها في طاسه سخنه بها زيت وتسوي من الجانبين علي نار متوسطة.