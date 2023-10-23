عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الفطير الشرقي | أحلى من المحلات

الفطير الشرقي
الفطير الشرقي

الفطير الشرقي من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي و الغير تقليدي مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الفطير الشرقي.

txt

طريقة عمل خبز الصاج |بأسهل الخطوات

txt

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل مسخن الدجاج


مكونات الفطير الشرقي
كيلو دقيق 
نصف كوب سمنة  سايحه 
ماء دافيء للعجن كميته حتي تتجمع العجينه 
ملح 
وزيت لفرد العجين ولتغطية الوجه


طريقة تحضير  الفطير الشرقي
لعمل عجينة الفطير :
في  الكبة نضع الدقيق والملح والسمنه السايحه والماء الساخن ونبدأ العجن ونستمر في العجن لمدة من 7 الي10 دقائق وبعدها نقسم العجينة الي اقسام ونعجنها عجنه بسيطه ونشكلها كور وتغطي بالبلاستيك وبعدها نترك العجينه لترتاح وبعدها نبتدي بفرد العجينه واول خطوه ندهن زيت نباتي كتير علي الرخامه قبل الفرد ونقوم بوضع الحشوه في المنتصف ونغلق الاطراف ونسويها في طاسه سخنه بها زيت وتسوي من الجانبين علي نار متوسطة.

الفطير الشرقي طريقة تحضير الفطير الشرقي مكونات الفطير الشرقي الشيف سارة عبد السلام طريقة عمل الفطير الشرقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه في يوم| تطور عاجل في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

وفاة إعلامية شهيرة بعد تعرضها لحادث سير أليم

نزول 20 جنيها كاملة|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد دخول أعلاف بـ4 مليارات دولار

سيدات بس|نص اعترافات صيدلي مدينة نصر المتهم في قضية “ممارسة الفاحشة”

مخاوف أمريكية من سيطرة إسرائيل على قطاع غزة

الهلال الأحمر: استمرار وصول المساعدات الإغاثية العربية والدولية لإدخالها لقطاع غزة

الله يرحمه ناشر تويتة| تغريدة لـ وائل الإبراشي على X تثير الدهشة.. ما محتواها؟

إذاعة الاحتلال: تأجيل الاجتياح البري إلى غزة حتى وصول قوات أمريكية إضافية

موضوعات متعلقة

بالأسود.. ليلي علوي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

طريقة عمل خبز الصاج |بأسهل الخطوات

هل يزيد هذا النوع من دواء الكوليسترول من خطر الإصابة بالسكري؟

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل مسخن الدجاج

برسالة غامضة… نجل هاني الناظر يثير الجدل بهذا المنشور

أبراج تعرف كيفية تحديد أولويات السعادة|هل أنت منهم؟

نشرة المرأة و الصحة.. بعد توبيخ مراسلة cnn.. من هي الإعلامية رحمة زين.. معلومات خطيرة عن الكوليرا

اليوم العالمي لنقص اليود 2023.. كيف يؤثر انخفاض مستواه على الحوامل

ترشيحاتنا

قصف 320 هدفًا.. استشهاد 60 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة

طوفان الأقصى.. أمريكا تناشد موظفيها في سفارة بغداد بمغادرة البلاد

وزير الأوقاف: نسجل باعتزاز للرئيس السيسي أنه أوقف بحزم وحكمة مخطط صفقة القرن

حلوة وصغيرة.. سيدة الهرم انتقمت من عروس طليقها الأجنبية بطريقة بشعة.. تفاصيل

بسبب الاستهزاء.. الزمالك يستقر على أول الراحلين في يناير

الاتحاد الأوروبي يطالب بعدم عرقلة المساعدات الإنسانية إلى غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفطير الشرقي | أحلى من المحلات

بدلا من البنج في غزة..طفل فلسطيني يجري جراحة عاجلة وهو يقرأ القرآن..شاهد

بالستان الأحمر.. شاهد إطلالة كيم كاردشيان بعيد ميلادها الـ43

رغم بشاعة جرائم الاحتلال.. حفل زفاف فلسطيني على أنقاض غزة..فيديو

فيديو

فيديوجراف..اعتذروا للخطأ.. شظايا إسرائيلية تصيب برج مراقبة مصري

عذر قوي .. رئيس تحريرالشرق يكشف سبب مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام

استُشهدت وهي حاضنة بنتها.. حمادة هلال يعلن وفاة قريبة زوجته بـ غزة

الكنز الملعون.. حكاية العثور على 3 جثـ.امين بصحراء الواحات البحرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ