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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 250 ألف جنيه.. اركب رينو لوجان سيدان

رينو لوجان السيدان
رينو لوجان السيدان داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

يبحث قطاع كبير من المصريين داخل سوق السيارات المستعمل عن طرازات تساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم، بالإضافة الي التنزه مع أسرهم بكل سهولة، ويتواجد داخل سوق السيارات أنواع مختلفة من السيارات المعروضة للبيع التي تناسب الجميع، وجاءه هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .

 رينو لوجان السيدان موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر رينو لوجان موديل 2015 ، وتنتمي لوجان الي فئة السيارات السيدان :

 رينو لوجان السيدان موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

- مواصفات رينو لوجان موديل 2015 :

تحتوي سيارة رينو لوجان موديل 2015 السيدان علي العديد من المميزات منها، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية ، ومصابيح ضباب أمامية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار رينو، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة ، و4 جنوط للكاوتش ، وتم تثبيت شعار شركة رينو علي الحقيبة الخلفية للسيارة .

- محرك رينو لوجان السيدان :

 رينو لوجان السيدان موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تحصل سيارة رينو لوجان موديل 2015 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأزرق، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت رينو لوجان من قطع مسافة تصل الي 86 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية أو خارجية ، وبها رخصة سارية لمدة سنتين ونصف .

- سعر رينو لوجان السيدان موديل 2015 :

 رينو لوجان السيدان موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تتوافر سيارة رينو لوجان السيدان موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية ، وأداء محركها .

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