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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

حلوة وصغيرة.. سيدة الهرم انتقمت من عروس طليقها الأجنبية بطريقة بشعة.. تفاصيل

صدى البلد

6 أشهر مرت على انفصالها عن زوجها والد بناتها الثلاث تعرفت خلالها على شاب ووقعا في الخطيئة إلا أنها قبل 3 أشهر علمت أن طليقها قرر الزواج مرة ثانية فاشتعلت النيران بصدرها وحاولت إثنائه عن الأمر وإغرائه بإعادتها لعصمته وعندما لم يستجيب هددته بالإيذاء إلا أنه ضرب بتهديداتها عرض الحائط وتزوج من فتاة لبنانية جميلة. 

عروستي اتقتلت 

بلاغ غريب وصل إلى قسم شرطة الهرم بعدما اتصل موظف بالنجدة مبلغا عن مقتل زوجته في ظروف غامضة بعد عودته من العمل ليجدها جثة هامدة ووجهها تعلوه الكدمات وإصابات منتشرة بجميع أنحاء جسدها علاوة على "سرنجة" ملقاة بجوارها تحمل بقايا مادة مخدرة، انتقل ضباط مباحث الجيزة إلى مسرح البلاغ حسبما أفاد الزوج ليتم العثور على جثة سيدة ثلاثينية يحمل جسدها آثار حقن وهو ما قد يوحي بوفاتها نتيجة "أوفر دوز" إلا أن باقي الإصابات في وجهها وجسدها أشارت إلى وجود شبهة جنائية. 

اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية عندما أخبره ضباط مباحث الهرم بملابسات البلاغ شكل فريق بحث رفيع المستوى لحل لغز الجريمة لغرابة ملابساتها وبدأ فريق البحث برئاسة العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم استجواب زوج المجني عليها وابنته البالغة من العمر 12 عاما التي قالت أن بعض الأشخاص يرتدون النقاب الحريمي اقتحموا المنزل عليها وتوجهوا لغرفة زوجة أبيها وتعدوا عليها بالضرب وفروا هاربين . 

الطفلة كلمة السر 

رواية الطفلة لم تكن مرتبة وأيضا ارتباكها أثناء الحديث وتناقض أقوالها كلما يتم إعادة صياغة السؤال لها أكد علمها بحقيقة الأمر ليتم مناقشتها مرة أخرى حتى انهارت واعترفت أن والدتها "طليقة الزوج" وراء ارتكاب الجريمة وأنها اتفقت معها على فتح الباب لها للتخلص من زوجة أبيها التي دمرت حياتهم وخطفت والدها منهن - على حد قولها – لتخرج عدة مأموريات يرأسها المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم وتنجح في إلقاء القبض على طليقة الزوج التي ما أن تم مواجهتها بأقوال طفلتها سردت تفاصيل جريمتها كاملة. 

 

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قالت السيدة المتهمة أن زوجها طلقها منذ 6 أشهر بعد تعدد الخلافات بينهما وارتبطت بعلاقة آثمة بشخص آخر تعرفت عليه عقب انفصالها وفوجئت منذ 3 أشهر بطليقها يقرر الزواج مرة ثانية من فتاة لبنانية شديدة الجمال فشعرت بالحقد والغيرة منها وهددته بالابتعاد عنها وأنها ستعود له مرة أخرى لتربية بناتهم سويا إلا انه رفض إعادتها لعصمته وأصر على الزواج لتقرر الانتقام منه. 

خلي العروسة تربي بناتك 

حاولت المتهمة مضايقة طليقها وزوجته فاصطحبت بناتها الثلاث "12 و8 و5" سنوات وذهبت بهن إليه وتركتهن لها قائلة: "بناتك ويلزموك خلي العروسة تربيهم" معتقدة أن تلك الطريقة ومسئولية البنات ستجعل العروس تهرب من حياتها الجديدة إلا أنها فوجئت أنها لم تشكو وعلمت من بناتها أنها تعاملهن جيدا ولاحظت عدم تقبل ابنتها الكبيرة لزوجة أبيها فاستغلت كره الطفلة لها واتفقت معها على مساعدتها في التخلص منها نهائيا حتى تعود حياتهم لسابق عهدها جميعا مع والدها فوافقت الطفلة وطلبت منها والدتها إبلاغها بنزول والدها من المنزل للذهاب إلى عمله ثم فتح باب الشقة لها وعندما نفذت الطفلة جانبها من الخطة أسرعت الأم لشقة طليقها بعدما استعانت بعشيقها لمساعدتها في قتل زوجة طليقها. 

وما أن دخلا إلى الشقة توجها مباشرة لغرفة زوجة الأب وكتم المتهم أـنفاسها وانهالت عليها المتهمة بالضرب المبرح في جميع أنحاء جسدها ثم أنهيا خطتهما بحقنها بكمية من الهيروين ليتأكدا من مقتلها ثم فرا هاربين مرتدين "نقاب" لعدم كشف أمرهما. 

نقاب 

التحريات باشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث أكدت اعترافات المتهمة حيث رصدت كاميرا مراقبة في الطريق المؤدي للمنزل مسرح الجريمة سير سيدتين ترتديان نقاب ليتبين أنهما السيدة وعشيقها، أعدت المباحث الجنائية بالجيزة عدة مأموريات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ونجحت في ضبط المتهم الثاني كما ألقي القبض على الطفلة لاعترافها باشتراكها مع والدتها بالجريمة.

 

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احيل المتهمين الثلاثة للنيابة العامة بالهرم التي باشرت معهم التحقيقات. 

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