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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب العدوان على غزة.. شركة هندية توقف عقدها مع شرطة الاحتلال

شرطة الاحتلال الإسرائيلي
شرطة الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت شركة "ماريان أباريل" الهندية، إحدى الشركات الرئيسة التي تزود شرطة الاحتلال الإسرائيلية بالزي الرسمي، أنها أنهت عقدها معها بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الشركة في بيان صادر عنها، إن قرارها بوقف عقدها مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي، جاء لأسباب "ذات طبيعة أخلاقية".

وكانت شركة ماريان أباريل تزود الشرطة الإسرائيلية بحوالي 100 ألف زي سنويًا منذ عام 2015، وفقا لبياناتها.

وقال المدير التنفيذي للشركة توماس أوليكال، لـ"فرانس برس": إن قرار التعليق اتُخذ بعد الغارة على مستشفى المعمداني في غزة، التي خلّفت العديد من الشهداء.

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