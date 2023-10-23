عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل حياة كريمة العلاجية تبدأ أعمالها فى قرى مرسى علم اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تبدأ اليوم ، القوافل العلاجية، التابعة لمبادرة حياه كريمة، الكشف الطبى وصرف العلاج مجاناً على أهالى القرى المختلفة بمدينة مرسى علم، فى عدة تخصصات مختلفة، والتى تبدأ بقرى حماطه والشيخ الشاذلى وتقضى فيها يومين اليوم وغدا الثلاثاء.

 

ومن المقرر أن تستقبل القوافل العلاجية أعمالها بعد إجراء الكشف الطبى بقرى مرسى علم، أن تتوجه إلى قلب المدينة بمركز صحة الأسرة، وتستغرق فيه يومين 25 و26 أكتوبر الجارى، ومنها إلى آخر مطاف القوافل العلاجية خلال الشهر الجارى وهى بقرية حماطه التابعة لمدينة سفاجا. 

 

وانطلقت القوافل العلاجية بقرى البحر الأحمر خلال أكتوبر الجارى من قرية الزعفرانة برأس غارب وقضيت يومين فيها ثم انتقلت إلى قرية الحمروين بالقصير ثم قرى الشلاتين وحلايب وبعد ذلك قرية أبو رماد وصولا إلى مرسى علم اليوم.

البحر الأحمر إجراء الكشف الطبى القوافل العلاجية حياة كريمة قوافل حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه في يوم| تطور عاجل في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب الاستهزاء.. الزمالك يستقر على أول الراحلين في يناير

الإعلام العبري: خلافات شديدة وأزمة ثقة بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي

السيسي أفسد مخطط إسرائيل.. حكاية مشروع غزة الكبرى وتأثيره على سيناء

نزول 20 جنيها كاملة|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد دخول أعلاف بـ4 مليارات دولار

الله يرحمه ناشر تويتة| تغريدة لـ وائل الإبراشي على X تثير الدهشة.. ما محتواها؟

سيدات بس|نص اعترافات صيدلي مدينة نصر المتهم في قضية “ممارسة الفاحشة”

مخاوف أمريكية من سيطرة إسرائيل على قطاع غزة

ترشيحاتنا

شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان غربي غزة

اعتماد حركة تنقلات لمديري الإدارات العامة والأجهزة بمحافظة الجيزة

دخول الدفعة الثالثة من المساعدات إلى غزة من معبر رفح

رئيس مجلس النواب يترأس الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي

بعد خطأ ضربة جزاء كهربا| رد فعل قوي من “فيفا” و"كاف" ضد حكم مباراة الأهلي وسيمبا.. عقوبة صارمة

رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة تجاه إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقشعر له الأبدان..فيديو لطفل حديث الولادة ضمن ضحايا قصف الاحتلال لـ غزة

طريقة عمل صوص الشوكولاته لتزيين الكيك والحلويات

في اليوم العالمي للروماتيزم .. معلومات خطيرة عن المرض | خلّي بالك

طفلة صغيرة بين ذراعيه..فيديو يوثق آخر اللحظات المؤلمة في حياة فلسطيني بغزة

فيديو

فيديوجراف..اعتذروا للخطأ.. شظايا إسرائيلية تصيب برج مراقبة مصري

عذر قوي .. رئيس تحريرالشرق يكشف سبب مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام

استُشهدت وهي حاضنة بنتها.. حمادة هلال يعلن وفاة قريبة زوجته بـ غزة

الكنز الملعون.. حكاية العثور على 3 جثـ.امين بصحراء الواحات البحرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ