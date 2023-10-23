بعد رحيل والدتها .. أول ظهور لـ دينا الشربينى بمقر الهلال الأحمر

حرصت الفنانة دينا الشربينى على زيارة مقر الهلال الأحمر المصرى فى أول ظهور لها بعد رحيل والدتها.

ونشرت دينا الشربينى فيديو من داخل مقر الهلال الأحمر المصرى عبر حسابها بتطبيق انستجرام وقالت من خلال الفيديو :"أنا النهاردة موجودة فى الهلال الأحمر المصرى وحسيت إنى دى أقل حاجة ممكن أعلمها ".

وأضافت :"لما جيت شفت ازاى الناس بتتعب عشان توصل المساعدات لإخواتنا وأهلنا فى فلسطين ، ونفسى الناس كلها تيجى و تساعد وتساهم فى ده ".

يذكر أن وجهت الفنانة دينا الشربيني رسالة دعم إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي في موقفه في القضية الفلسطينية.

وقالت دينا الشربيني عبر فيديو ل صدي البلد :" في الظروف الصعبة والعصيبة التي يمر بيها اهلنا واخوتنا في فلسطين ، اقل حاجه ممكن نقدمها نحتج وندعمها ، وندعم مصر وندعم القيادة السياسية للحفاظ علي الامن القومي".

وجاء موقف مصر من الأوضاع في غزة مشرفًا، وكلمات الرئيس السيسي كانت قوية تعكس قوة مصر ودورها المؤثر في المنطقة والعالم، وهو ما ظهر جليًا من خلال عشرات الاتصالات من جميع قادة العالم بالرئيس السيسي؛ لقدرة مصر على تغيير دفة الأمور بجانب وقوف الرئيس السيسي بقوة ضد مخططات إبادة وتهجير الفلسطينيين وتعليماته بتحضير مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني.

كان الرئيس السيسي على مستوى الحدث وقدم أداءً حاسمًا في واحدة من أهم أخطر الأزمات التي تتعرض لها مصر منذ سنوات طويلة في ملف القضية الفلسطينية، وأكد أن سيناء خط أحمر.