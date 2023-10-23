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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ممثل الاتحاد الأوروبي: نضغط لضمان حماية المدنيين في غزة

صدى البلد

قال سفين كوبمانس الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط: إن المدنيين في غزة بحاجة إلى الطعام والماء والوقود.

وأكد  كوبمانس اليوم الاثنين، خلال تصريحات صحفية، أن الاتحاد الأوروبي يضغط لضمان حماية المدنيين في غزة وفي أماكن أخرى، مضيفا أن الرد الإسرائيلي يجب أن يمتثل للقانون الدولي.

وفي وقت سابق اليوم، قال مفوض إدارة الأزمات الأوروبي: إن غزة في حاجة ماسة لإمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.

وأكد يانيز لينارتشيتش، أنه ينبغي على كل أطراف النزاع في غزة عدم عرقلة المساعدات الإنسانية.

ويعاني قطاع غزة من أسوأ أزمة إنسانية منذ سنوات، بسبب الحصار والهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 4385 فلسطينيًا، بينهم 1700 طفل، وإصابة وتشريد الآلاف.

وتعاني المستشفيات والمرافق الصحية من نقص حاد في المستلزمات والأدوية والمعدات والأكسجين، بالإضافة إلى انقطاع متكرر للكهرباء، مما يؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن من بين أكثر من 1100 مريض بالفشل الكلوي في غزة، يتلقى 450 منهم العلاج في مستشفى الشفاء، محذرة من ان الوضع الصحي كارثي. 

ويعمل مستشفى الشفاء، المستشفى الطبي الرئيسي في غزة، على تقليل مدة جلسات غسيل الكلى لمئات من مرضى الكلى مع تضاؤل إمدادات الكهرباء والوقود بسبب الحصار الإسرائيلي، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأحد.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن 130 طفلاً خديجًا و1000 مريض يعتمدون على غسيل الكلى، بالإضافة إلى المرضى في وحدات العناية المركزة في غزة، معرضون لخطر “خطير” إذا لم يتم إيجاد وقود لتشغيل حاضنات الأطفال وأجهزة التنفس وآلات غسيل الكلى.

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