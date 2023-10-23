عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات: مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة من الكفاءات والمواهب الإبداعية

صدى البلد

استطاعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم دعم كبير لطلاب الجامعات المبتكرين لتجني ثمار هذا الدعم من خلال ما تحققه مصر في المسابقات الدولية والتصنيفات العالمية.


أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات أن ما حققه الطلاب من إنجازات متميزة في المسابقات الدولية ، موضحا أن هذا الإنجاز يعمل على تعزيز مكانة وتميز الجامعات المصرية، مؤكدًا دعمه وتشجيعه الكامل لجميع الفرق الطلابية من الجامعات المصرية على التي تشارك في المسابقات الإقليمية والدولية في مختلف المجالات.


وأضاف لـ صدى البلد أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة من الكفاءات والمواهب الإبداعية، وهو الأمر الذي ينعكس من خلال النتائج المبهرة التي حققتها الجامعات المصرية في مسابقة الدولية.


أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فوز مشروع بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس بجائزة رابطة المعماريين الفرنسيين (المعروفة باسم الشارة الذهبية) من ناحية التصميم، والتنفيذ، والمتابعة لعام 2023، ليُعد هذا الفوز تتويجًا للجهود المتميزة التي قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع السفارة الفرنسية بباريس؛ للخروج بهذا المشروع بالصورة التي تليق بمصر في ظل الجمهورية الجديدة.

وأوضحت الرابطة في حيثيات قرارها أن سبب حصول مشروع بيت مصر على الجائزة؛ لأنه رُوعي في تصميمه وتنفيذه المعايير العالمية والأوروبية، والحفاظ على الهوية المصرية في الشكل، حيث تم استخدام نفس الخامات المُستخدمة في فن العمارة الفرعونية، بالإضافة إلى تجهيز البيت بأثاث تم تصميمه في مصر، وروعي فيه استخدام نفس الخامات التي كان يستخدمها المصري القديم، وكذلك تجهيزه بأحدث الوسائل السمعية والبصرية والتقنية، ومنها الري الآلي لكافة الحدائق، سواء الداخلية أو الخارجية للبيت، وعملية التهوية التي تتم بشكل آلي؛ مما يجعل البيت يندرج تحت فئة البيوت الذكية.

وسوف تنظم رابطة المعماريين الفرنسيين حفلًا لتوزيع الجوائز على المشروعات الفائزة للعام الحالي، يوم 28 نوفمبر القادم.

ومن جانبه، قدم د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر للسفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا، وأسرة السفارة المصرية، ود.نور السبكي المستشار الثقافي المصري بباريس، وجمعية بيت مصر ، على جهودهم المتميزة ومتابعتهم المستمرة طوال الفترة الماضية لمشروع إنشاء بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس.

اللجنة الفنية برئاسة د. أيمن عاشور -الذى كان في هذا الوقت يشغل منصب عميد كلية هندسة جامعة عين شمس-  كانت قد اختارت التصميم الحالي للبيت المصري بالمدينة الدولية الجامعية بباريس من بين العشرات من التصميمات المقدمة من مكاتب الهندسة العالمية في عام 2019 في إطار المناقصة العالمية التي طرحتها جمهورية مصر العربية لإنشاء بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، وهو المشروع القومي الوحيد خارج حدود جمهورية مصر العربية الذي تشرف على عملية إنشائه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


وكان قد استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد تشن جي نائب وزير التعليم الصيني، والوفد المُرافق له؛ لبحث سُبل دعم التعاون فى المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية بين مصر والصين، بحضور د. شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير على عُمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين من خلال مجالات التعاون المُمتدة منذ سنوات طويلة، حيث ظهر ذلك التعاون جليًا في السنوات الأخيرة من خلال التعاون الاستراتيجي والتواصل بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيد شي جين بينغ الرئيس الصيني، مشيرًا إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، بما يدعم التفاهم والتكامل بين مصر والصين كشركاء إستراتيجيين؛ لتحقيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية تعزيز الشراكة في البرامج والمشروعات والأنشطة بين الجانبين، لاسيما في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، والاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال، لافتًا إلى أهمية دعم الشراكة وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية ونظيرتها الصينية، بما يحقق أولويات خطة التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه في يوم| تطور عاجل في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المقاومة الفلسطينية تتوعد الاحتلال حال اقتحام غزة

كوريا الشمالية: سياسات واشنطن تضع الشرق الأوسط بأكمله على شفا حرب شاملة

بسبب الاستهزاء.. الزمالك يستقر على أول الراحلين في يناير

بعد خطأ ضربة جزاء كهربا| رد فعل قوي من “فيفا” و"كاف" ضد حكم مباراة الأهلي وسيمبا.. عقوبة صارمة

نزول 20 جنيها كاملة| مفاجأة بأسعار الدواجن بعد دخول أعلاف بـ4 مليارات دولار

اختبار مسحي لمهارات اللغة العربية لطلاب الإبتدائية بداية من العام القادم

سيدات بس| نص اعترافات صيدلي مدينة نصر المتهم في قضية ممارسة الفاحشة

موضوعات متعلقة

التعليم العالي : ختام برنامج بناء القدرات لرصد الكوارث الطبيعية في إفريقيا

جامعة حلوان تحصد المركز الأول بفريق"إيناكتس" بالمسابقة العالمية (1Race for oceans)2023

التعليم العالي تغلق كيانًا وهميًا بالإسكندرية يزعم منح شهادات مُعتمدة في الضيافة الجوية

رصد الكيانات الوهمية.. خطوات جديدة لـ التعليم العالي لحماية الطلاب من النصب

الأعلى للجامعات: تحديث وتحميل أكثر من 70% للمقررات الدراسية إلكترونيًا

جهود مكثفة للتعليم العالي في مواجهة الأزمات.. هكذا دعمت الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا .. وتأجيل الامتحانات لـ الفلسطينيين دون عذر

أـخبار التعليم.. حجازي: لو رحت أي مدرسة ولقيت الطلاب مبيعرفوش يقروا ويكتبوا هحاسب المدير.. إغلاق كيان وهمي بالإسكندرية

«تيودور بلهارس» ينظم ندوة حول استراتيجيات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ

ترشيحاتنا

الدوري الإفريقي| كولر: الأهلي جاهز لتجاوز سيمبا.. ومستمر فى تدوير اللاعبين

وكيل أحمد أبو الفتوح يزف بشرى لعشاق الزمالك

أيمن عبدالمجيد: على اتحاد الصحفيين العرب تبني استراتيجية إعلامية لمواجهة الاحتلال الصهيوني

طلب عاجل من الصحة العالمية لـ إسرائيل بشأن أوامر إخلاء المستشفيات

نقيب الصحفيين يعلن بدء تلقي التبرعات العينية لدعم الشعب الفلسطيني

وفاء الأطفال.. تلاميذ مدرسة إبتدائية ينظمون ممرا شرفيا للمدير لبلوغه سن المعاش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحميك من الجلطات .. جمال شعبان يكشف أهمية وجبة الإفطار

بملابس الهلال الأحمر.. شاهد أول ظهور لـ دينا الشربيني بعد وفاة والدتها

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل مقلوبة اللحم

بوسي شلبي تثير الجدل بفستان غريب.. شاهد

فيديو

الجرام يسجل 2,100 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

عاجل .. حقيقة تعليق الدراسة الأسبوع المقبل في المدارس

العوضي وأنغام ولطيفة ..النجوم يلقنون أفيخاي ادرعي درسا قاسيا

فيديوجراف..اعتذروا للخطأ.. شظايا إسرائيلية تصيب برج مراقبة مصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ