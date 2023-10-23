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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل جندي إسرائيلي أمريكي على الحدود اللبنانية

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية

شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية مقتل جندي مزدوج الجنسية، يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية، خلال اشتباكات الجمعة الماضية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن الجندي المقتول يدعى عُمير بالفا، ويبلغ من العمر 22 عامًا، وقتل الجمعة الماضية، بنيران صاروخ مضاد للدبابات أثناء خدمته، وفقا لبيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتم استدعاء عمير المواطن الإسرائيلي- الأمريكي، من روكفيل بولاية ماريلاند للخدمة في الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي فقط، بحسب بيان صادر عن الاتحاد اليهودي في واشنطن الكبرى.

وشهدت الحدود بين لبنان وإسرائيل، اشتباكات متقطعة على مدى الأيام الماضية، بين حزب الله والاحتلال، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، ويأتي ذلك بعد التصعيد الجاري منذ السابع من أكتوبر 2023 بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وشنت المقاومة الفلسطينية هجمات ضد مستوطنات غلاف غزة، تحت شعار “طوفان الأقصى" أسفرت عن مقتل نحو ألفي مستوطن وجندي إسرائيلي، وأسر ما يقرب من 250 آخرين، ورد الاحتلال بشن عدوان غاشم على قطاع غزة، تسبب في استشهاد أكثر من 5 آلاف فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وشهد قطاع غزة أزمة إنسانية مروعة نتيجة قطع إسرائيل خدمات الكهرباء والوقود والمياه، والتعنت في فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات الإنسانية المرسلة من مصر ودول العالم، حتى السبت الماضي، الذي شهد دخول أول قافلة مساعدات إلى القطاع.  

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