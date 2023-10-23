عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

آخر أمراء مملكة المبتهلين | نقابة القراء تنعى عبد الرحيم دويدار

عبدالرحيم دويدار
عبدالرحيم دويدار

نعت نقابة القراء برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء ببالغ الحزن القارئ والمبتهل الشيخ عبدالرحيم دويدار "نقيب قراء محافظة الغربية السابق وعضو مجلس الإدارة قبل مرضه)، معلنة أنها ستبحث تكريم الفقيد الراحل بما يليق بإسمه وتاريخه.

نقابة القراء تنعى عبد الرحيم دويدار شيخ المبتهلين

وقالت في بيانها اليوم الاثنين: إن أهل القرآن والإنشاد وقيادات الإذاعة والتليفزيون بجمهورية مصر العربية سيودعون غدا الثلاثاء الشيخ عبد الرحيم دويدار (١٩٣٧-٢٠٢٣م) شيخ المبتهلين فى مصر والعالم آلى مثواه الأخير.

من جانبه، قال نجله أيمن (محاسب بالمملكة العربية السعودية): ستشيع الجنازة عقب صلاة ظهر غدا الثلاثاء بمسجد بمسجد الجمالة بقرية محلة مرحوم مركز طنطا بمحافظة الغربية. وستقام ليلة العزاء فى نفس اليوم بالسرادق المقام بالشونة فى مدخل القرية..


يعد الفقيد الراحل من نجوم الزمن الجميل لفن الإنشاد الشعبى والدينى والإبتهالات الدينية بالداخل والخارج.


ترك الشيخ عبد دويدار عدد ست أولاد أربعة ذكورا واثنتين من الإناث.


كان الفقيد قد فارق الحياة صباح اليوم بعد رحلة عطاء ثرية قضاها فى محراب القرآن والإنشاد الدينى والشعبى لأكثر من ستين عاما.

رحيل آخر أمراء مملكة الابتهال عبد الرحيم دويدار عن 86 عاما

غدا.. جنازة شيخ المبتهلين عبد الرحيم دويدار بمسقط رأسه بقرية محلة مرحوم بطنطا

نقابة القراء: الدعم الكامل لقرارات الرئيس السيسي بشأن الموقف الفلسطيني

وفي وقت سابق، أعلن محمد الساعاتى مستشار نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم أن النقابة ومشيخة عموم المقارئ المصرية برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد تؤكدان دعمها وتأييدهما الكامل لقرارات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ورفضه الواضح لاستهداف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والمجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل.

وثمنت النقابة في بيانها الدور الكبير الذى يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي واصراره على عدم تصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها، وتأكيده المستمر على دعمه لأشقائنا في فلسطين ورفضه لعمليات الإبادة الجماعية المنظمة التي ترتكب بحقهم، منبهاً لخطورة مؤامرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وما قد يترتب على ذلك من تداعيات ونتائج قد لا تتحملها جميع الأطراف في المنطقة.
من جانبه أكد الشيخ محمد حشاد نقيب القراء وشيخ عموم المقارئ المصرية أن جميع أهل القرآن يقفون صفا واحدا مع القيادة المصرية داعمين الموقف المصري وحكمة الرئيس في التعامل مع الأحداث الراهنة والتي تأتي من خلال إدارك سيادته لخطورة الموقف ومحاولاته المستمرة للحفاظ على مضمون القضية الفلسطينية ودعوته لإيقاف نزيف الدماء والمجازر المتلاحقة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
وكان الشيخ محمود الخشت نائب نقيب القراء ومشيخة عموم المقارئ المصرية والشيخ صديق المنشاوى أمين عام النقابة والشيخ عبد الباسط عمارة أمين الصندوق وكذا أعضاء مجلس إدارة النقابة والأعضاء على مستوى الجمهورية إذ يؤدون القيادة المصرية والسياسة الحكيمة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حفظه الله) مؤكدين أن الله سينصر من أكرم أهل القرآن وذلك بتوجيهاته لمعالى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف برفع الدعم لأهل القرآن والمعاشات والأرامل التابعين للنقابة. "ولينصر الله من ينصره إن الله لقوى عزيز".
جدير بالذكر أن عدد أعضاء نقابة القراء والمحفظين يزيد على عشرة آلاف عضوا. بينما يتخطى العدد فى مشيخة عموم المقارئ المصرية خمسة عشر ألفا. ليكون مجموعها خمسة وعشرين ألفا.

القراء نقابة القراء الشيخ محمد حشاد الشيخ عبدالرحيم دويدار شيخ المبتهلين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوافق بين مصر وماليزيا على ضرورة وقف التصعيد وتحقيق التهدئة في غزة

600 جنيه في يوم| تطور عاجل في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مراسل "القاهرة الإخبارية": أكثر من 25 طائرة مساعدات وصلت حتى الآن لمطار العريش

بعد خطأ ضربة جزاء كهربا| رد فعل قوي من “فيفا” و"كاف" ضد حكم مباراة الأهلي وسيمبا.. عقوبة صارمة

بسبب الاستهزاء.. الزمالك يستقر على أول الراحلين في يناير

المقاومة الفلسطينية تتوعد الاحتلال حال اقتحام غزة

نزول 20 جنيها كاملة| مفاجأة بأسعار الدواجن بعد دخول أعلاف بـ4 مليارات دولار

سيدات بس| نص اعترافات صيدلي مدينة نصر المتهم في قضية ممارسة الفاحشة

موضوعات متعلقة

النشرة الدينية.. تحصين النفس من السحر والجن.. رحيل آخر أمراء مملكة الابتهال عبد الرحيم دويدار

رحيل آخر أمراء مملكة الابتهال عبد الرحيم دويدار عن 86 عاما

تضامنا مع أهل غزة .. خريجي الأزهر تنظم حملة للتبرع بالدم | صور

تحصين النفس من السحر والجن .. أعظم شيء يبطله من الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل يجوز المسح على الشراب طوال الصلوات الخمس؟.. وحكم التوبة من أكل أموال الناس بالحج أو العمرة

هل نشر مقاطع القرآن له أجر وما حكم تخطيها عند التصفح؟.. الإفتاء تجيب

مرصد الأزهر : الاحتلال يرفض ترك مكان آمن للمدنيين في غزة

هل الاستعاذة تبطل الصلاة ؟.. بـ 4 صيغ تحصن بها من الشيطان

ترشيحاتنا

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين المقبولين في انتخابات الرئاسة 2024

‎السيسي : نتطلع إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري مع ماليزيا

بيان عاجل من البيت الأبيض عن الاجتياح البري الإسرائيلي لـ غزة

في مصر والوطن العربي.. نجم شديد اللمعان سيظهر في السماء اليوم

كارثة تهدد تركيا.. احتياطي مياه الشرب في إسطنبول يوشك على النفاد

دعما للأشقاء الفلسطينيين.. الأهلي: وجود 6 سيارات للتبرع بالدم في مباراة سيمبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد بيانًا لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائى لإحدى القواعد الجوية

تحميك من الجلطات .. جمال شعبان يكشف أهمية وجبة الإفطار

بملابس الهلال الأحمر.. شاهد أول ظهور لـ دينا الشربيني بعد وفاة والدتها

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل مقلوبة اللحم

فيديو

الجرام يسجل 2,100 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

عاجل .. حقيقة تعليق الدراسة الأسبوع المقبل في المدارس

العوضي وأنغام ولطيفة ..النجوم يلقنون أفيخاي ادرعي درسا قاسيا

فيديوجراف..اعتذروا للخطأ.. شظايا إسرائيلية تصيب برج مراقبة مصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ