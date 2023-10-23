آخر أمراء مملكة المبتهلين | نقابة القراء تنعى عبد الرحيم دويدار

نعت نقابة القراء برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء ببالغ الحزن القارئ والمبتهل الشيخ عبدالرحيم دويدار "نقيب قراء محافظة الغربية السابق وعضو مجلس الإدارة قبل مرضه)، معلنة أنها ستبحث تكريم الفقيد الراحل بما يليق بإسمه وتاريخه.

نقابة القراء تنعى عبد الرحيم دويدار شيخ المبتهلين

وقالت في بيانها اليوم الاثنين: إن أهل القرآن والإنشاد وقيادات الإذاعة والتليفزيون بجمهورية مصر العربية سيودعون غدا الثلاثاء الشيخ عبد الرحيم دويدار (١٩٣٧-٢٠٢٣م) شيخ المبتهلين فى مصر والعالم آلى مثواه الأخير.

من جانبه، قال نجله أيمن (محاسب بالمملكة العربية السعودية): ستشيع الجنازة عقب صلاة ظهر غدا الثلاثاء بمسجد بمسجد الجمالة بقرية محلة مرحوم مركز طنطا بمحافظة الغربية. وستقام ليلة العزاء فى نفس اليوم بالسرادق المقام بالشونة فى مدخل القرية..



يعد الفقيد الراحل من نجوم الزمن الجميل لفن الإنشاد الشعبى والدينى والإبتهالات الدينية بالداخل والخارج.



ترك الشيخ عبد دويدار عدد ست أولاد أربعة ذكورا واثنتين من الإناث.



كان الفقيد قد فارق الحياة صباح اليوم بعد رحلة عطاء ثرية قضاها فى محراب القرآن والإنشاد الدينى والشعبى لأكثر من ستين عاما.

نقابة القراء: الدعم الكامل لقرارات الرئيس السيسي بشأن الموقف الفلسطيني

وفي وقت سابق، أعلن محمد الساعاتى مستشار نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم أن النقابة ومشيخة عموم المقارئ المصرية برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد تؤكدان دعمها وتأييدهما الكامل لقرارات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ورفضه الواضح لاستهداف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والمجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل.

وثمنت النقابة في بيانها الدور الكبير الذى يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي واصراره على عدم تصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها، وتأكيده المستمر على دعمه لأشقائنا في فلسطين ورفضه لعمليات الإبادة الجماعية المنظمة التي ترتكب بحقهم، منبهاً لخطورة مؤامرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وما قد يترتب على ذلك من تداعيات ونتائج قد لا تتحملها جميع الأطراف في المنطقة.

من جانبه أكد الشيخ محمد حشاد نقيب القراء وشيخ عموم المقارئ المصرية أن جميع أهل القرآن يقفون صفا واحدا مع القيادة المصرية داعمين الموقف المصري وحكمة الرئيس في التعامل مع الأحداث الراهنة والتي تأتي من خلال إدارك سيادته لخطورة الموقف ومحاولاته المستمرة للحفاظ على مضمون القضية الفلسطينية ودعوته لإيقاف نزيف الدماء والمجازر المتلاحقة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وكان الشيخ محمود الخشت نائب نقيب القراء ومشيخة عموم المقارئ المصرية والشيخ صديق المنشاوى أمين عام النقابة والشيخ عبد الباسط عمارة أمين الصندوق وكذا أعضاء مجلس إدارة النقابة والأعضاء على مستوى الجمهورية إذ يؤدون القيادة المصرية والسياسة الحكيمة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حفظه الله) مؤكدين أن الله سينصر من أكرم أهل القرآن وذلك بتوجيهاته لمعالى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف برفع الدعم لأهل القرآن والمعاشات والأرامل التابعين للنقابة. "ولينصر الله من ينصره إن الله لقوى عزيز".

جدير بالذكر أن عدد أعضاء نقابة القراء والمحفظين يزيد على عشرة آلاف عضوا. بينما يتخطى العدد فى مشيخة عموم المقارئ المصرية خمسة عشر ألفا. ليكون مجموعها خمسة وعشرين ألفا.