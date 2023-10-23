تعرف على زي الأهلي وسيمبا التنزاني في مباراة الغد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن زي الاهلي وسيمبا التنزاني في مباراة الغد عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب حسن : الأهلي يرتدي الزي التقليدي المكون من: القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، فيما يرتدي سيمبا الطاقم الأزرق كاملًا والحارس الزي البرتقالي في الدوري الافريقي.

ويواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني غدا في ربع نهائي الدوري الافريقي حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي ٢-٢ في دار السلام.

وكان الأهلي تعادل مع الفريق التنزاني، بنتيجة (2-2)، في ذهاب دور ربع النهائي بالدوري الإفريقي.