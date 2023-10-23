عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط شهداء وجرحى.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية عنيفة علي غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة علي غرب حي الزيتون في قطاع غزة.

كما أفادت وسائل الإعلام، بتجدد غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من مدينة غزة.

وأكدت “سقوط شهداء وجرحى بعد غارات عنيفة على منزل بغزة وشقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.

هدنة إنسانية.. فرنسا تتدخل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وصول ثاني طائرة مساعدات عراقية إلى مطار العريش لتقديمها للأشقاء في غزة

وأكدت مصر، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البيت الأبيض عن الاجتياح البري الإسرائيلي لـ غزة

600 جنيه في يوم| تطور عاجل في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الأزمات تضرب الزمالك| استهزاء نجم "الأبيض" وقرار عاجل من أوسوريو.. والإطاحة بالمحترفين

بعد خطأ ضربة جزاء كهربا| رد فعل قوي من “فيفا” و"كاف" ضد حكم مباراة الأهلي وسيمبا.. عقوبة صارمة

قضية اللجان الشعبية.. قرار عاجل ضد الإسلامبولي وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد

التوافق بين مصر وماليزيا على ضرورة وقف التصعيد وتحقيق التهدئة في غزة

بسبب الاستهزاء.. الزمالك يستقر على أول الراحلين في يناير

نزول 20 جنيها كاملة| مفاجأة بأسعار الدواجن بعد دخول أعلاف بـ4 مليارات دولار

موضوعات متعلقة

هدنة إنسانية.. فرنسا تتدخل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

روسيا توجه ضربة قوية لـ أمريكا في الشرق الأوسط.. تفاصيل

موافقة نتنياهو.. بيان من جيش الاحتلال حول بدء الهجوم البري على غزة

البنتاجون: هجوم خطير على القوات الأمريكية بقاعدة التنف في سوريا |تفاصيل

أردوغان يقدم طلب السويد لعضوية حلف الناتو إلى البرلمان التركي للتصديق عليه

فخ قذر.. ترامب يكشف عن العاصمة الأكثر خطورة في العالم

بعد تهديدات نتنياهو.. وزير الإعلام اللبناني: لا نريد الحرب مع إسرائيل

بيان عاجل من الكرملين بشأن الأسرى الروس لدى المقاومة الفلسطينية

ترشيحاتنا

مخاوف من تكرار المجزرة.. ضربات عنيفة من الاحتلال الإسرائيلي قرب مستشفى القدس

بعد شائعات طلاقها.. شيري عادل تظهر بالشال الفلسطيني

دعاء لأهل فلسطين .. كلمات مكتوبة لنصرة الأشقاء في غزة

المقاومة الفلسطينية تكشف سلاح استهداف العمق الإسرائيلي | شاهد

الاتحاد الأوروبي: من الضروري إدخال الوقود إلى قطاع غزة

الأونروا: مخزون المياه لدينا نفد .. والكهرباء منقطعة منذ 12 يوما في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزان نجم الدين تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة| شاهد

القبض على فنانة ورسائل تهديد.. نجوم عرب تعرضوا لانتهاكات من الكيان الصهيوني

نجوم حاولوا إنهاء حياتهم..سوزان نجم الدين تناولت حبوبا..أحمد عزمي قطع شرايينه..وشيرين عملت كل حاجة

رئيس الأركان يشهد بيانًا لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائى لإحدى القواعد الجوية

فيديو

الجرام يسجل 2,100 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

عاجل .. حقيقة تعليق الدراسة الأسبوع المقبل في المدارس

العوضي وأنغام ولطيفة ..النجوم يلقنون أفيخاي ادرعي درسا قاسيا

فيديوجراف..اعتذروا للخطأ.. شظايا إسرائيلية تصيب برج مراقبة مصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ