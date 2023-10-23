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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق صفارات الإنذار.. هجوم على مستوطنتات في حدود لبنان

الحدود الإسرائيلية
الحدود الإسرائيلية مع لبنان

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه تم إطلاق نار من جنوب لبنان تجاه موقع عـسكري في مستوطنة مسجاف عام الحدودية.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان له، أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في في مستوطنة كريات شمونة نتيجة لإطلاق النار الذي حدث.

وفي وقت سابق، نشر المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري، علي موقع أكس، منشور يفيد بقيام طائرات حربية إسرائيلية بمهاجمة بنية تحتية لحزب الله بعد رصد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات منها باتجاه الأراضي المحتلة قرب المالكية.

أطلق مقاتلو حزب الله، وفقا لما قاله دانييل هاجاري، صواريخ مضادة للدبابات على منطقة مفتوحة في منطقة عرامشا العربية شمال البلاد، دون وقوع إصابات أو أضرار.

كما أكد وقوع هجوم علي قوات تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تعمل غرب السياج الحدودي لقطاع غزة، في منطقة كيسوفيم. وهاجمت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي المجموعة التي أطلقت النار على الجنود. 

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