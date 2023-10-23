الهلال الأحمر المصري: 35 شاحنة تحمل 600 طن مساعدات دخلت للجانب الفلسطيني

أعرب المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه الكبير لجميع جهود الهلال الأحمر المصري في استقبال وتجهيز المواد الإغاثية؛ لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الهلال الأحمر المصري اليوم الاثنين، بحضور الدكتور يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.



وقال الناظر إنه تم حتى الآن إدخال 35 شاحنة لقطاع غزة تحمل 600 طن من المواد الإغاثية سواء الطبية أو الغذائية، مشيرا إلى أن الهلال المصري يواصل إدخال المساعدات للقطاع ويتم ترتيبها وفقًا للأولويات التي يحددها الهلال الفلسطيني.

من جانبه.. وجه رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور يونس الخطيب الشكر للقيادة السياسية المصرية على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وأعرب عن أسفه الشديد واستنكر صمت العالم أمام الممارسات الإسرائيلية الوحشية التي تتجاوز كل قانون وعرف والمبادئ البشرية، معربًا عن قلقه البالغ من التحذيرات الإسرائيلية الغاشمة بضرورة إخلاء مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف أن المستشفيات تعد الملاذ الآمن للنازحين، حيث يوجد بمستشفى الشفاء ما يتجاوز الـ30 ألف نازح، بينما يوجد بمستشفى القدس أكثر من 12 ألف نازح، وهو ما أضاف عبئًا جديدًا على المستشفيات التي أصبحت خاوية من المواد الطبية اللازمة للتعامل مع المرضى.

وتابع أنه في عام 2023 وجراء الممارسات الإسرائيلية أصبحت المستشفيات تجري عمليات جراحية بدون تخدير، وهو أمر مؤسف للغاية.