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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية تكشف سلاح استهداف العمق الإسرائيلي | شاهد

صدى البلد

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين فيديو لعملية استهداف العمق الإسرائيلي بطائرة انتحارية بدون طيار.

ونشرت قناة "كتائب القسام" على تطبيق "تليجرام" فيديو قالت إنه يوثق "مشاهد لطائرات الزواري الانتحارية التي استهدفت بها كتائب القسام لأول مرة أهدافًا للاحتلال في عمق أراضينا المحتلة".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن "تدمير طائرة مسيرة من لبنان اخترقت المجال الجوي".

وقال الدفاع الجوي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، إن "الدفاعات الجوية اعترضت المسيرة من جهة البحر قبالة عكا"، مؤكدا أيضا تدمير مسيرتين أُطلقتا من قطاع غزة.

ويستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، لعملية اجتياح بري لقطاع غزة، بعد أكثر من أسبوعين على القصف الجوي المستمر منذ السابع من أكتوبر الجاري والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 5 آلاف فلسطيني.

وشنت المقاومة الفلسطينية هجمات ضد مستوطنات غلاف غزة، تحت شعار “طوفان الأقصى" أسفرت عن مقتل نحو ألفي مستوطن وجندي إسرائيلي، وأسر ما يقرب من 250 آخرين، ورد الاحتلال بشن عدوان غاشم على قطاع غزة، تسبب في استشهاد أكثر من 5 آلاف فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وشهد قطاع غزة أزمة إنسانية مروعة نتيجة قطع إسرائيل خدمات الكهرباء والوقود والمياه، والتعنت في فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات الإنسانية المرسلة من مصر ودول العالم، حتى السبت الماضي، الذي شهد دخول أول قافلة مساعدات إلى القطاع.

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