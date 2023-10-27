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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

حضور كبير بحفل تدشين حملة بشبابها في الشرقية.. صور

حملة بشبابها
حملة بشبابها

تحت شعار "شباب بهوية وطنية" دشن شباب محافظة الشرقية، أمس الخميس، حملة "بشبابها" للتأكيد على أهمية المشاركة الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة. 

 

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وشارك الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، في تدشين  حملة بشبابها، والتي تهدف إلى تشجيع شباب مصر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بحس وطني وتحت شعار “شباب بهوية وطنية”.

وقال محمد يحيي محمد، نائب محاكاة مجلس الشيوخ ونائب منسق حملة بشبابها في الإنتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة الشرقية ، لموقع صدى البلد، إن الحملة هدفها تمكين الشباب وتوعيته بأهمية دوره الفعال خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل ومختلف الاستحقاقات، كما تهدف الحملة للتأكيد على رؤية الدولة المصرية التي لن تنهض إلا بدور شبابها الفعال.

وأضاف محمد يحيى: نعمل على تجميع الشباب تحت مظلة وطنية وتسليط الضوء على الاهتمام بالتدريب والتثقيف للشباب الذين سيصبحون القادة للمجتمع مستقبلا.
 

وخلال الحملة حضر ممثلين عن كيانات شبابية مختلفة، كما حرصت بعض الجمعيات الخيرية والتنموية على الحضور بهدف التعاون والتأكيد على أهمية المشاركة الفعالة لرفعة وإعلاء شأن الوطن.

ولفت “يحيى” إلي أن حملة بشبابها شباب بهوية وطنية خالصة دون انتماء لأى فصيل بعينه هدفهم وغايتهم العظمى هى مصر وينضم تحت رايتها العديد من الكيانات الشبابية المحبة للوطن لبث روح الوعى لدى جموع الشباب وترجمة ذلك فى صناديق الإقتراع.

حضر حفل التدشين الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية والدكتور وليد بكري أمين تنظيم حملة بشبابها علي مستوي الجمهورية والدكتور محمود غنيمي منسق عام حملة بشبابها بالمحافظة ومحمد يحيي نائب المنسق العام، ومحمد محمود رئيس مجلس أمناء الحملة ورئيس برلمان شباب مصر وعدد من أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ التابع لوزارة الشباب ،وذلك بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بمدينة الزقازيق.
 

شباب بهوية وطنية بشبابها الانتخابية

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