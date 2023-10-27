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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إسرائيل تحرق المدنيين.. اجتياح بري وبحري وجوي من جيش الاحتلال يعزل غزة

اجتياح اسرائيل لقطاع
اجتياح اسرائيل لقطاع غزة

يشهد قطاع غزة الليلة، اجتياح بري وبحري وجوي من قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي في هجوم هو الأعنف منذ بداية الحرب على غزة التي بدأت يوم 7 أكتوبر، فيما وصفته وسائل الإعلام بالإبادة الجماعية للمدنيين. 
 

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واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قطاع غزة الليلة، جوا وبرا وبحرا، بالمقاتلات الحربية والمدفعية الثقيلة والبوارج البحرية، مما أسفر عن وقوع عددا من الشهداء والمصابين.

ونتيجة للقصف العنيف الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، انقطعت الكهرباء وخدمات الانترنت بشكل كامل عن القطاع، فضلا عن انقطاع المياه في عدة مناطق.

وانتشر على موقع تويتر هاشتاج #starlinkforgaza لمطالبة ايلون ماسك بتوفير خدمة الأقمار الصناعية فائقة السرعة لأهل غزة مثلما حدث في أوكرانيا لعدم عزلهم عن العالم وتمكنهم من التواصل مع العالم.



اجتياح بري إسرائيلي 
 

من جانبه قال التلفزيون الفلسطيني، إن قطاع غزة يشهد قصفا هو الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجاري.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي في أي لحظة.

من جانبها قالت شركة الاتصالات الفلسطينية- جوال: نأسف للإعلان عن انقطاع كامل وكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل.

وأضافت: "فقد تسبب القصف الشديد في الساعة الاخيرة بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات شركات الاتصالات عن قطاع غزة الحبيب."

وكان قد قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن القوات البرية توسع عملياتها الليلة، فيما دعا سكان مدينة غزة للتحرك جنوبا.

وتابع: "في الساعات الأخيرة كثفنا الغارات في غزة. ويشن سلاح الجو هجوماً واسع النطاق على أهداف تقع تحت الأرض وعلى البنى التحتية الإرهابية، بشكل ملحوظ للغاية.


أكد الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن سكان غزة يتعرضون لمحرقة جماعية، وأن الجثث والضحايا تملأ شوارع القطاع.
 

وذكر متحدث الحكومة الفلسطينية ان أكثر من 100 طائرة حربية إسرائيلية تقصف غزة.

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