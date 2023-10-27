على الحصان.. هاندا أرتشيل بإطلالة عصرية في أحدث ظهور لها

شاركت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، متابعيها، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة لافتة وعصرية.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل



وتألقت هاندا أرتشيل في الصور مرتدية جمبسيوت جين. باللون الكحلي وبأكمام طويلة، واختارت عليه بوت من الجلد باللون الأسود.

وقامت هاندا أرتشيل بجمع خصلات شعرها إلى الوراء، وتركه منسدلا على أكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة.

ووضعت هاندا أرتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، واختارت اللون الكشميري للشفاه، مع الماسكارا والآي لاينر والكحل الاسود لتبرز من جمال عينيها .

ولم تتكلف هاندا أرتشيل إطلالتها في ارتداء الإكسسوارات الناعمة.