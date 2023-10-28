الحكومة الفلسطينية: الوضع في غزة كارثي ولا يمكن وصفه

قال ابراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إننا نتمنى أن يساهم مشروع القرار العربي بالأمم المتحدة في وقف النزيف الفلسطيني، مضيفا أن الأوضاع في قطاع غزة مروعة وقاسية.



وأضاف ابراهيم ملحم، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولي للتليفزيون المصري، مساء الجمعة، أن الوضع في غزة كارثي ولا يمكن وصفه، ولا بد من التدخل لوقف المجازر التي تقام هناك.

وتابع ابراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن الفلسطينيين لن يغادروا أرضهم مهما حدث، لافتا إلى أن العدوان الإسرائيلي يدمر كل شيء في قطاع غزة.

