الحكومة الفلسطينية: نشكر مصر على موقفها القوى ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

أكد ابراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أننا نشكر مصر علي موقفها القوى ضد العدوان الإسرائيلي قطاع غزة والشعب الفلسطيني.



وأضاف ابراهيم ملحم، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولي للتليفزيون المصري، مساء الجمعة، أن ابناؤنا يواجهون المستوطنون في كل القرى بالحجارة، متابعا أن الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة.



وتابع ابراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن الفلسطينيون لن يغادروا أرضهم مهما حدث، لافتا إلى أن العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة والشعب الفلسطيني يدمر كل شيء في قطاع غزة.









