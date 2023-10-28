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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW تكشف عن الجيل الجديد من دراجتها

صدى البلد

قدمت شركة BMW Motorrad الطراز S 1000 XR المحدث والدراجة M 1000 XR الجديدة كليًا.

تم وصف BMW S 1000 XR موديل 2024 بأنها "نسخة محسنة" من دراجتها الرياضية للمسافات الطويلة.

ستعتمد على محرك محسّن رباعي الأسطوانات ينتج 170 حصانًا (127 كيلووات / 172 حصانًا) و84 رطل قدم (114 نيوتن متر) من عزم الدوران. وهذا يزيد بمقدار 5 حصان (4 كيلو واط / 5 حصان) عن سابقتها، وقد عزت BMW هذه الزيادة إلى رسم خرائط أفضل للمحرك بالإضافة إلى "الهندسة المحسنة للتدفق لعدائي السحب".

 

تمتد التحديثات إلى ما هو أبعد من المحرك حيث تحتوي الدراجة على مقعد جديد لتحسين بيئة العمل والمزيد من حرية الحركة. سيجد المشترون أيضًا معدات قياسية إضافية بما في ذلك Headlight Pro وKeyless Ride ومنفذ شحن USB.

على الجانب الأمامي، هناك مكونات إضافية بلون الجسم، وزخرفة مبرد جديدة، وقسم خلفي منقح مع "ألواح جانبية جديدة ومداخل هواء مستوحاة من رياضة السيارات". وسيجد العملاء أيضًا ثلاثة ألوان جديدة تشمل Blackstorm Metallic 2وGravity Blue Metallic.

 

وأخيرًا وليس آخرًا، هناك بطارية ذات سعة أكبر ومشبك مقود مُعاد تصميمه. يحتوي الطراز أيضًا على ممتص صدمات جديد يعد بتقديم "رحلة أكثر حساسية وراحة".

من المقرر أن يصل S 1000 XR إلى الولايات المتحدة في الربع الثاني من عام 2024 وسيبدأ السعر من 17495 دولارًا.

 

على الرغم من الترحيب بالتحديثات على S 1000 XR، إلا أن هناك طراز M جديد تمامًا لعام 2024. إنها دراجة M الثالثة وتمت معاينتها بواسطة نموذج أولي في وقت سابق من هذا العام.

بدءًا من المحرك، يستخدم الطراز M 1000 XR نسخة "معدلة" من المحرك رباعي الأسطوانات الذي يشغل طراز M RR. هنا، ينتج قوة طفيفة تبلغ 201 حصانًا (150 كيلووات / 204 حصانًا) و83 رطل قدم (112 نيوتن متر) من عزم الدوران. تبلغ سرعة الدوران 14600 دورة في الدقيقة وتتميز بصمامات من التيتانيوم بالإضافة إلى تقنية BMW ShiftCam.

يتم إقران المحرك بناقل حركة بست سرعات ولاحظت BMW أن الطراز يمكن أن يصل إلى 124 ميلاً في الساعة (200 كم / ساعة) في 7.4 ثانية، وهو أسرع بـ 1.3 ثانية من S 1000 XR. كما أن الدراجة أسرع بمقدار 1.1 ثانية من 62 إلى 87 ميلاً في الساعة (100 إلى 140 كم / ساعة).

عند الحديث عن الأداء، تحتوي الدراجة على سبعة أوضاع للقيادة، والتحكم في الإطلاق، وShift Assistant Pro من أجل "النقل السريع لأعلى ولأسفل دون تنشيط القابض". هناك أيضًا Hill Start Control Pro، مما يجعل الدراجة أكثر سهولة في الاستخدام.

 

تشمل المزايا الأخرى نظام التعليق الديناميكي للتحكم في التخميد ونظام فرامل M الذي يحتوي على قرصين مقاس 12.6 بوصة (320 ملم) في الأمام. سيجد المشترون أيضًا بطارية M خفيفة الوزن وعجلات من الألومنيوم المطروق. تتوفر عجلات M Carbon كخيار وهي أخف وزنًا بمقدار 3.3 رطل (1.5 كجم).

من ناحية التصميم، تبدو الدراجة بالتأكيد مميزة لأنها تحتوي على جنيحات Mالتي توفر حوالي 25 رطلاً (11.3 كجم) من القوة الضاغطة بسرعة 137 ميلاً في الساعة (220 كم/ساعة). وينضم إليهما مقعد Mوعادم من التيتانيوم مع غطاء من ألياف الكربون. تشمل الميزات الأخرى شاشة مقاس 6.5 بوصة وواجهة OBD لمسجل بيانات M GPS.

 

من المقرر أن يصل الطراز M 1000 XR في الربع الثاني من عام 2024 وسيبدأ السعر من 24,295 دولارًا.

BMW M Carbon Assistant Pro BMW ShiftCam S 1000 XR

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