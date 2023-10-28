كاتب مسلسل زينهم: العمل مختلف عن "صوت وصورة" وعرضه خارج رمضان

أكد السيناريست محمد سليمان عبد المالك ، انه إنتهي من كتابة مسلسل “ زينهم ” ، والذى يتم تصويره حالياً ، بشكل كامل .

وقال محمد سليمان عبد المالك فى تصريحات خاصة لـصدي البلد : مسلسل زينهم مختلف تماماً بكل المقاييس ، عن احدث اعمالي التى تعرض حالياً ، وهو صوت وصورة ، من حيث الشكل أو النوع .

وتابع محمد سليمان عبد المالك : العمل من المقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني ، وهو من بطولة أحمد داود وكريم قاسم وسلمي أبو ضيف ومن إخراج يحيي إسماعيل .

يتكون مسلسل صوت وصورة من ٣٠ حلقة، وهو من بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it.

مسلسل "صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.