أول لقطات تبث من غزة بعد انقطاع الإنترنت والاتصالات | فيديو

بثت قناة "الحدث" أول لقطات من داخل قطاع غزة عقب قطع الاحتلال الإسرائيلي شبكة الإنترنت من كامل القطاع والذي استمر لساعات طويلة.

وبثت القناة اللقطات من محيط مستشفى الشفاء في حي الرمال والتي استهدفها الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مكثف ما أسفر عن استشهاد العشرات.

وقالت وسائل إعلام محلية إن انقطاع الاتصالات أدّى إلى وقوع حالة إرباك هائلة في القطاع الصحي، مشيرةً إلى أن سيارات الإسعاف تحاول الوصول إلى الأماكن التي تعتقد أن بها ضحايا ومصابين وسط توقعات بسقوط عدد كبير من الضحايا.

ولفتت إلى أن وزارة الصحة في القطاع لم تستطع التوصل إلى أي حصيلة أولية، بسبب الغارات الإسرائيلية العنيفة حتى الآن.