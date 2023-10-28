starlinkforgaza.. متى يعمل الإنترنت عبر القمر الصناعي في غزة| هذه شروطه

#starlinkforgaza تصدر هذا الوسم موقع إكس، تويتر سابقا، بالتزامن مع قطع جيش الاحتلال الإسرائيلي كل وسائل التواصل في قطاع غزة المُحاصر، مثل الكهرباء، الإنترنت، وشبكات الهواتف المحمولة، وطالب مستخدموا الوسم رجل الاعمال الامريكي، ايلون ماسك، باتاحة خدمة الإنترنت باستخدام الأقمار الصناعية، مثلما فعّلها في وقت سابق بأوكرانيا.

رغم تداول الملايين لهاشتاج #starlinkforgaza ، لكن يظل السؤال هل من الممكن تفعيل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في قطاع غزة، وما هي متطلبات تفعيله ؟

ما هو الإنترنت عبر الأقمار الصناعية؟

يعد الإنترنت عبر الأقمار الصناعية نوع واحد من الاتصال بالإنترنت؛ على الرغم من أنه قد لا يكون مكافئ للإنترنت عبر الكابل أو الألياف الضوئية، إلا أنه يتطور باستمرار ويمكن أن يوفر سرعات قوية.

الإنترنت عبر الأقمار الصناعية هو نوع من الاتصال واسع النطاق يستخدم قمرًا صناعيًا يدور حوله للحصول على إشارات الإنترنت من موفري خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية إلى جهازك. ويسمح لك بتوصيل الأجهزة التي اخترتها بالإنترنت تمامًا مثل أي نوع آخر من الإنترنت.

على الرغم من أنه ليس الخيار الأسرع، فقد تطور الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في السنوات القليلة الماضية بفضل التطورات الأخيرة في التكنولوجيا.

أصبح هذا النوع من الاتصال واسع النطاق الآن خيارًا قابلاً للتطبيق لتوصيل الإنترنت في العديد من المناطق أكثر من ذي قبل. لكنه ليس بنفس سرعة أنواع الإنترنت الأخرى.

كيف يعمل الانترنت عبر الأقمار الصناعية؟

يعمل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بنفس الطريقة التي تعمل بها القنوات الفضائية. لا يستخدم أنظمة الكابلات أو خطوط الهاتف؛ بدلاً من ذلك، فهو يستخدم الأقمار الصناعية المستقرة بالنسبة إلى الأرض لتوصيل إشارات الإنترنت إلى المنزل

وهو في الأساس نطاق عريض لاسلكي يتم إرساله من الأقمار الصناعية في المدار أو الفضاء.

تبدأ العملية بإرسال مزود خدمة الإنترنت الخاص بك إشارات من المحطات الأرضية المعروفة باسم مراكز عمليات الشبكة (NOCs) إلى قمر صناعي يدور فوق سطح الأرض.

ترتد إشارة الإنترنت إليك ويتم التقاطها بواسطة طبق الاستقبال المتخصص في منزلك أو عملك. يتصل طبق القمر الصناعي بالمودم الخاص بك، والذي يقوم بعد ذلك بتفسير إشارة البيانات الواردة لإحضار الاتصال داخل منزلك.

ثم يقوم جهاز التوجيه بتوزيع بيانات الإنترنت على جميع أجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بك . هذا النوع من الإنترنت لاسلكي بالكامل، حيث لا يعتمد على خطوط الهاتف أو كابلات الألياف الضوئية أو أسلاك الكابلات.

البنية التحتية للإنترنت عبر الأقمار الصناعية

يتعارض نظام تشغيل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مع تجهيزات غزة، إذ يتطلب الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بعض المعدات للوصول إلى المنزل، ويعتمد عمله على نظام ترحيل مكون من خمسة أجزاء يتكون من الأجزاء التالية:

1- طبق قمر صناعي: يعد طبق القمر الصناعي جزءًا أساسيًا من العملية لأنه يبث إشارات الإنترنت، ويتواصل مباشرة مع الأقمار الصناعية الفعلية، ويسهل الاتصال بشكل عام. يحتاج جهاز الاستقبال إلى رؤية واضحة للسماء والكهرباء ليعمل.

2- مركز عمليات الشبكة (NOC): إن NOC هو موقع مركزي يتم فيه الإشراف على أنظمة شبكات الأقمار الصناعية وإدارتها والتحكم فيها. ويتواصل القمر الصناعي المداري مع NOC على الأرض لضمان الأداء السلس. تتم أيضًا إدارة أي فشل أو انقطاع في الشبكة في شهادة عدم الممانعة (NOC).

3- مودم وجهاز توجيه: يتصل المودم بطبق الاستقبال لجلب إشارات الإنترنت إلى لمنزل. فهو يترجمها إلى نموذج يمكن للأجهزة إرساله أو استقباله. إذا كنت تريد شبكة لاسلكية لأجهزة متعددة في وقت واحد، فمن الضروري أيضًا استخدام جهاز التوجيه.

4- قمر صناعي في مداره: يحتاج كل مزود إلى أقمار صناعية في الفضاء لتوصيل الإنترنت إلى منزلك. ولأنها تتحرك مع الأرض، فإنها تحافظ على إشارات إنترنت متسقة. ومع ذلك، فإنه يؤدي أيضًا إلى سرعات محدودة وزمن وصول أعلى .

5- جهاز جاهز للاتصال بالإنترنت: يمكن لأي جهاز يمكنه الوصول إلى الإنترنت استخدام اتصال القمر الصناعي.

من خلال كل هذه الأجهزة، يمكنك الحصول على اتصال ناجح بالإنترنت من القمر الصناعي إلى منزلك مباشرة.

مزايا وعيوب الإنترنت عبر الأقمار الصناعية

يمكن لنقاط اتصال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية توصيل الأجهزة بالإنترنت، ويتمتع بعدد من المزايا من بينها أن يكون الإنترنت متوفير في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

ويخدم الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية حيث لا توجد كابلات وأبراج خلوية. وقد يستغرق انتظار توفير هذه الاتصالات السلكية في مثل هذه الأماكن سنوات، لكن الإنترنت عبر الأقمار الصناعية متاح في كل مكان تقريبًا.

من السهل الحصول على خدمات الإنترنت عبر البحث عن مزود خدمة الإنترنت الذي يقدم هذه الخدمة ويمكنه استئجار المعدات اللازمة وإعداد الخطة، فضلا عن أنه سهل التركيب ولا يتطلب القمر الصناعي دفن الكابلات أو تركيب خطوط أرضية.

سرعة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية

تحسنت سرعات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية على مر السنين، على الرغم من أنها ليست أسرع أنواع الإنترنت. لكن تختلف السرعات، ومعظمها يتراوح من 12 ميجابت في الثانية إلى 100 ميجابت في الثانية.

تعتبر هذه السرعات مثالية للمنازل الريفية والأسرة المتوسطة؛ يمكنك العثور على المحتوى عبر الإنترنت وتنزيل مقاطع الفيديو وإرسال الملفات. ومع ذلك، إذا كنت تعيش في مناطق حضرية وتريد إنترنت سريعًا، فكر في استخدام خدمة DSL أو الكابل أو الألياف الضوئية.