إسرائيل تقصف شرق رفح جنوب قطاع غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، السبت، إن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

ومنذ وقت قليل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: “استخدمنا مئات الصواريخ في قصف شمال غزة خلال الليل”.

وأكد جيش الاحتلال، أن 100 طائرة شاركت في القصف على شمال غزة خلال الليل.

وأضاف أنه وجه ضربات لـ 150 هدفا لحماس تحت الأرض ليلا.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل عصام أبو ركبة، رئيس المنظومة الجوية التابعة لحماس، وذلك في ضربة جوية شنها في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في بيان له: "تمكن الجيش والشاباك الليلة الماضية من تصفية رئيس المنظومة الجوية التابعة لمنظمة حماس المدعو عصام أبو ركبة".

وبحسب أدرعي، كان أبو ركبة "مسئولاً عن إدارة منظومات الطائرات المسيَّرة والمظلات الشراعية وأنظمة الاستطلاع الجوي والدفاع الجوي التابعة لمنظمة حماس".