أمريكا تطالب الصين بالضغط على إيران لإنهاء الحرب في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر اليوم السبت، إنه "يجب على الصين استخدام كل ما لديها من قدرة كقوة مؤثرة للحث على الهدوء" في الشرق الأوسط.



وأضاف: "نعلم أن الصين لديها علاقات مع عدد من الدول في المنطقة، ونحثهم على استخدام تلك العلاقات وخطوط الاتصال المتاحة لهم للحث على الهدوء والاستقرار". حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن الصينيين يتمتعون بنفوذ كبير على إيران، التي تعتبر داعماً رئيسياً لحماس.

وجاء وانج إلى واشنطن في وقت لا تزال فيه التوترات مرتفعة بين البلدين، بما في ذلك بشأن ضوابط التصدير الأمريكية على التكنولوجيا المتقدمة وتصرفات الصين الأكثر حزما في بحر الصين الشرقي والجنوبي.