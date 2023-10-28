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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بالكويت

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، الدكتور عبد الله فهد الشامي، المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، بحضور د.أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، و كريم درويش، رئيس الجهاز الإداري بالمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، والسفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي، ود.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ود.خالد زكريا مستشار الوزيرة للسياسات والإصلاحات الهيكلية.

وأوضحت د. هالة السعيد، أن اللقاء جاء بهدف تعزيز التعاون بين المعهدين وتبادل الخبرات وإمكانيات كل منهما لدعم مختلف الأنشطة البحثية والتدريبية والمجتمعية، وتعميق التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين واستفادة الدارسين من كلا المؤسستين والامكانيات المتاحه لدي معهد التخطيط المصرى والعربي .

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وخلال الاجتماع ، أكدت السعيد ، أن  استراتيجية معهد التخطيط القومي تضمنت توسيع وتنويع الخدمات الاستشارية التنافسية التي تقدمها للجهات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، إلى جانب تعزيز وجود معهد التخطيط القومي وطنيا وإقليميا ودوليا من خلال شراكات فعالة في مجالاتها التشغيلية، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية والمادية للمعهد، إلى جانب تعزيز الأطر المؤسسية والتكنولوجية، لتعزيز الاستدامة المالية والجودة والحوكمة وأنشطة خدمة المجتمع.

وأعربت السعيد، عن التطلع إلى المزيد من التعاون في مجال إعداد البحوث وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس معهد التخطيط القومي الكويت لمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الدكتورة شريفة شريف

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