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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة التخطيط توضح تفاصيل وآليات عمل صندوق مصر السيادي

هالة السعيد - وزيرة
هالة السعيد - وزيرة التخطيط

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يتم بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، من أجل تغيير المنظومة القيمية للمجتمع وتمكين المرأة المصرية، سياسيا واقتصاديا.

وأضافت هالة السعيد، خلال كلمتها بـ مؤتمر حكاية وطن المنعقد اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة قدمت العديد من الحوافز والإجراءات للقطاع الخاص، متابعة: “صندوق مصر السيادي، يستهدف المساهمة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة”.

ولفتت إلى أن صندوق مصر السيادي يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، كما أنه يراقب من قبل البنك المركزي وهيئة الرقابة، كما أن له جمعية عمومية، يرأسه رئيس الوزراء وخبراء في الاقتصاد والقانون.

وأوضحت أن الصندوق يطبق معايير الحوكمة الدولية، وعليه تم إنشاء مجموعة من الصناديق الفرعية، وذلك لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة وتدعيم الشركات الناشئة.

تنمية الأسرة المصرية حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن الرئيس السيسي صندوق مصر السيادي

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