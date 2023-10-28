قيادي بـ حماس: تجويع سكان غزة ومنع المياه والوقود والكهرباء جريمة حرب

أكد القيادي في حماس عزت الرشق أن مستشفى الشفاء مهدد بالقصف بعد أكاذيب الاحتلال باستخدامه لأغراض عسكرية من قبل حماس؛ مشيرا إلى أن القصف الوحشي الليلة الماضية يأتي في إطار حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني على شعبنا بغطاء أمريكي.

وذكر الرشق في تصريحات إعلامية أن قطع الاتصالات والإنترنت محاولة لحجب الحقيقة ومنع ظهور صور جرائم الاحتلال، لافتا الي ان الجيش الصهيوني يحاول أن يقدم للعالم روايته الكاذبة بقطع الاتصالات والإنترنت في غزة

وأوضح ان التردد الإسرائيلي في الاجتياح البري لغزة يعكس حالة من الإرباك والخوف والمقاومة جاهزة للتصدي للعدو، معتبرا تجويع سكان غزة ومنع المياه والوقود والكهرباء جريمة حرب.

وأضاف: يجب أن تستخدم الدول العربية جميع وسائل الضغط على العدو الصهيوني ويجب طرد سفرائه