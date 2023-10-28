أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية اليوم السبت

يقدم "موقع صدي البلد"، تقريرا حول أسعار الأسمنت بالأسواق المصريه اليوم السبت 28 أكتوبر ، وجاءت الأسعار كالتالي:-

سجل أسمنت شركة وادي النيل نحو 1920 جنيهًا.

سجل أسمنت شركة جنوب الوادي نحو 1920 جنيهًا.

سجل أسمنت شركة المعلم نحو 1950 جنيهًا.

سجل أسمنت شركة حلوان نحو 2000 جنيه.

سجل أسمنت شركة المسلح نحو 2070 جنيهًا.

سجل أسمنت شركة النصر نحو 2020 جنيهًا.

سجل أسمنت شركة الممتاز نحو 2040 جنيهًا.

سجل أسمنت شركة التعمير نحو 1970 جنيهًا.

سجل أسمنت شركة المنيا نحو 2000 جنيهًا.

سجل أسمنت شركة المصريين نحو 2060 جنيهًا.