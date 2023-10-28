الأوقاف: مقارئ الجمهور تتجاوز 145 ألف مشارك لأول مرة والقاهرة وسوهاج في المقدمة

شهدت مقارئ الجمهور بمساجد الجمهورية إقبالًا كبيرًا ومنقطع النظير، حيث تجاوز حضور الجمهور 145 ألف مشارك لأول مرة، وجاءت مديريات أوقاف القاهرة وسوهاج والجيزة وأسيوط في المقدمة.

حيث حرص روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ بكثافة لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، والتنافس في تلاوة القرآن الكريم قراءة صحيحة.

ومن جانبه استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السفير إيهاب عبد الحميد سفير مصر لدى جمهورية باكستان بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك.

وخلال اللقاء أطلع وزير الأوقاف، السفير على جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير دوليا، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، والدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية، واستعدادات الوزارة لدعم المؤسسات الدينية بباكستان سواء في مجال تدريب الأئمة، أم في مجال إيفاد بعض الأئمة والقراء خلال شهر رمضان، أم بتزويد مكتبات باكستان بإصدارات وزارة الأوقاف العربية والمترجمة.

من جانبه، ثمن السفير بجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، مشيدا بدور وزارة الأوقاف المصرية وإصداراتها في مواجهة الفكر المتطرف.