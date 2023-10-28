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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 2 طن دقيق فاخر و7900 عبوة عصائر مجهولة المصدر

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

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حياة كريمة بالبحيرة: تنفيذ 3915 مشروعا بتكلفة إجمالية تتجاوز 44 مليار جنيه

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نقل ضحايا حادث الطريق الصحراوي بالبحيرة لـ 3 مستشفيات وإمدادها بـ 5 فرق متنقلة

 

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر ، وتحت إشراف  مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت بمركز إيتاى البارود تم ضبط 233 قطعة حلوى منتهية الصلاحية و45 شيكارة دقيق فاخر استخراج 72% زنة الواحدة 50 كجم مجهول المصدر، مخبز سياحى يدار بدون ترخيص و 4 محلات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات و7900 عبوة عصائر و45 كجم سكر مجهول المصدر ، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وبحملة مماثلة بمركز دمنهور بالاشتراك مع هيئة سلام الغذاء ومديريه الصحه والوحده المحليه بدمنهور ، تم ضبط كميات من اللحوم غير صالحه للإستهلاك الآدمي ، كما تم تحرير 7 محاضرعدم إعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة الحملات الرقابية الرقابة التموينية الدكتورة نهال بلبع الطريق الصحراوي اللحوم غير صالحة المصانع الغير مرخصة حادث الطريق الصحراوي مجهول المصدر

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