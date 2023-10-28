تموين البحيرة: ضبط 2 طن دقيق فاخر و7900 عبوة عصائر مجهولة المصدر

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر ، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت بمركز إيتاى البارود تم ضبط 233 قطعة حلوى منتهية الصلاحية و45 شيكارة دقيق فاخر استخراج 72% زنة الواحدة 50 كجم مجهول المصدر، مخبز سياحى يدار بدون ترخيص و 4 محلات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات و7900 عبوة عصائر و45 كجم سكر مجهول المصدر ، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وبحملة مماثلة بمركز دمنهور بالاشتراك مع هيئة سلام الغذاء ومديريه الصحه والوحده المحليه بدمنهور ، تم ضبط كميات من اللحوم غير صالحه للإستهلاك الآدمي ، كما تم تحرير 7 محاضرعدم إعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.