بعد إصابته بجلطة فى المخ.. أحمد فرحات يكشف تطورات حالته الصحية

خاص لصدى البلد ..

كشف الفنان أحمد فرحات عن تطورات الحالة الصحية له بعد تعرضه إلى جلطة فى المخ أثرت بشكل سلبى على النطق وهو الأمر الذى قد دفعه إلى دخول المستشفى وهو حاليا يتلقى العلاج فى منزله.

وقال أحمد فرحات لصدى البلد: إننى حاليا فى تحسن مستمر وبحالة جيدة وتلقى علاجا لتحسين حالتي وأن مان مازال أجد صعوبة فى الكلام بسبب تأثير الجلطة عليه.

أحمد فرحات

تصدر الفنان أحمد فرحات ، محركات البحث فى جوجل بعد أن أعلن عن إصابته مؤخرا بجلطة في المخ، وأنه شعر بتعب مفاجئ أدى إلى نقله إلى المستشفى وإجرائه بعد الفحوص وجد إصابته بجلطة في المخ .

وطمأن أحمد فرحات ، جمهوره فى عدة تصريحات، حيث قال أنه تعافى من جلطة في المخ وغادر المستشفى وعاد لمنزله فى حالة مستقرة، ولديكم أبرز المعلومات عن الفنان أحمد فرحات الذى انطلقت نجوميته منذ الطفولة.

بداية أحمد فرحات الفنية

أشتهر أحمد فرحات بأشهر طفل في السينما المصرية، حيث شارك فى عدة أفلام منذ أكثر من 63 سنة، عدة أعمال فنية منذ طفولته مع أبرز نجوم السينما المصرية بنهاية فترة الخمسينات ، وكان بداية أدواره هو دور الطفل اليتيم في أحد الملاجئ في فيلم "مجرم فى إجازة" عام 1958 للمخرج صلاح أبو سيف.

وكانت هذا الدور هو الانطلاقة الفنية له حيث شارك كبار نجوم السينما المصرية ، مثل فيلم "سلطان" بطولة النجم فريد شوقي، فيلم "سر طاقية الإخفاء" عام 1959 مع الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم، "إشاعة حب" عام 1960 بطولة الفنان الراحل عمر الشريف، وفيلم "إسماعيل يس في السجن"، و"معبودة الجماهير".

وقد صرح الفنان أحمد فرحات مؤخرًا أن هناك بعض الأشخاص ومقدمين البرامج يطلقون عليه "أكبر طفل فى العالم".

وأضاف أحمد فرحات فى تصريحات تليفزيونية ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، عن بداية دخوله لعالم الفن والتمثيل فى صغره، قائلا "أنا كنت فى المسرح المدرسي وكان يقدم بدور طفل والده ووالدته انفصلوا وقام كلا منهما بالزواج مرة أخرى داخل إحدى المسرحيات بالمدرسة .. ووقتها كان عمري 8 سنوات ، وأول دور مثلت فيه أخدت 10 جنيهات ودا كانت مرتب والدى فى الشهر كله".