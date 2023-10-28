تصريح صادم من الهلال الأحمر الفلسطيني بشأن ما يجري في قطاع غزة

أدلى المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني من رام الله، الدكتور أحمد جبريل، اليوم السبت بتصريح صادم بشأن ما يجري في قطاع غزة بعد التوغل الإسرائيلي مساء أمس الجمعة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه لا يعلم ما يجري في قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصير أعضاء الهلال الأحمر هناك مجهول"، بحسب تصريحاته لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال "جبريل" إنه تم توجيه نداء عاجل إلى المنظمات والمؤسسات الدولية للكشف عن مصير الطواقم الطبية في غزة، لافتا إلى أنه لا معلومات حول ما يحصل في غزة سوى ما نشاهده في وسائل الإعلام نتيجة تعطّل الاتصالات في القطاع، مشددا على أن الأوضاع كارثية وضبابية في غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس الجمعة، إنها انقطعت عن الاتصال "بشكل كامل" مع غرفة العمليات في قطاع غزة وعن كافة طواقمها العاملة فيه، مضيفة في بيان نشرته عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد تطور وضع ينذر بالقلق في غزة حيث فقدنا الاتصال بطواقمنا على الأرض"، لافتة إلى أن "الاتصال انقطع في ظل قطع السلطات الإسرائيلية لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل".

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة عدوانا شاملا على قطاع غزة الذي أصبح معزولا عن العالم، بعد انقطاع الاتصالات تزامنا مع شن الاحتلال عدوانا من ثلاث جبهات برية وجوية وبحرية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه وجه ضربات لـ150 هدفا لحركة حماس تحت الأرض ليلا، مستخدما مائة طائرة، ومئات الصواريخ في قصف قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق مع انقطاع الاتصالات، حيث تحولت عدد من القنوات التلفزيونية التي تنقل تطورات الأحداث إلى الاعتماد على الأقمار الصناعية لنقل الصورة والتواصل مع مراسليها، في ظل توقف الاتصالات العادية أو المعتمدة على الإنترنت.

ويعاني قطاع غزة منذ ثلاثة أسابيع بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، والذي تزامن مع قطاع إمدادات الكهرباء والوقود والمياه، ما تسبب في شلل في الخدمات الصحية والمستشفيات والاتصالات.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 7 آلاف شهيد.

وكانت المقاومة الفلسطينية شنت عملية ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الجاري، تحت شعار "طوفان الأقصى" أسفرت عن مقتل حوالي 1300 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.